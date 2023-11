Ci capita poche volte di parlare di Morgan. Nonostante la Morgan Motor Company costruisca auto sportive dal 1909 e sia uno dei principali carrozzieri del mondo ancora oggi, l'artigianalità di queste vetture ne limita la popolarità. Ovvio. Di recente vi abbiamo raccontato in un video perché è bello guidare una Morgan Super 3, adesso arriva la notizia che una novità è dietro l'angolo.

Per celebrare più di due secoli di esperienza Morgan Motor Company collaborerà con Pininfarina per un veicolo che sarà svelato nel 2024.

Una Morgan by Pininfarina

La sede storica di Morgan, lo ricordiamo, si trova in Inghilterra, a Pickersleigh Road, presso Malvern Link, nel Worcestershire. Questo è l'unico luogo al mondo in cui vengono costruite le Morgan, tutte vetture uniche assemblate a mano utilizzando il legno di frassino, l'alluminio e la pelle. Dall'unione di questa artigianalità con lo stile di Pininfarina ci aspettiamo molto.

Per ora non ci sono ulteriori dettagli, perché saranno resi noti nel 2024 durante il 115esimo anno di Morgan, tuttavia insieme al comunicato è stata rilasciata l'immagine di copertina, una sorta di "cartolina" di quello che sarà, un'anticipazione del passato che si unisce al design moderno con colori molto profondi che evocano tradizione ed eleganza.

Chi la comprerà?

Dal momento che ogni Morgan è realizzata a mano su ordinazione, è lecito pensare che questa speciale Morgan by Pininfarina abbia già un collezionista che l'attende. Ne sapremo di più nei prossimi mesi, intanto leggiamo con attezione cosa ha dichiarato Massimo Fumarola, Amministratore Delegato di Morgan Motor Company:

"La carrozzeria è l'essenza stessa della creazione di un'auto ed è un aspetto che abbiamo coltivato e protetto in Morgan. Abbiamo scoperto che lavorare a mano e non attraverso l'automazione e lasciare che il cuore del creatore dia forma a una linea o a un oggetto è ciò che permette allo spirito della nostra azienda di risplendere.

Per noi la carrozzeria ha anche un significato etico. Fare qualcosa con le mani permette di comprendere e apprezzare appieno le materie prime e di rispettare l'ambiente in cui sono state create. La carrozzeria non è vincolata da tendenze e confini, come stiamo scoprendo grazie a questa collaborazione. La passione condivisa tra Morgan e Pininfarina è evidente e non vediamo l'ora di condividere molto di più con la nostra comunità a tempo debito".

La nostra prova della Morgan Super 3

La gamma di modelli Morgan comprende Super 3, Plus Four e Plus Six. Ecco com'è andata la nostra esperienza al volante della prima.