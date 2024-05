In Europa il mercato dell'auto è cresciuto ad aprile del 12% rispetto allo stesso mese del 2023. Nell'EFTA e Regno Unito (EU 27 + EFTA + Regno Unito) sono state immatricolate 1.080.913 unità, con le auto ibride in ascesa più delle altre alimentazioni (318.854 unità, +29,1%). Questa crescita può essere in parte spiegata dal fatto che ci sono stati due giorni di vendita in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, quando le Pasqua cadeva in aprile. Il Gruppo Volkswagen è sempre in testa con una quota del 27,8%, mentre Ford ha registrato il calo più significativo tra i gruppi (-12,8%) e la sua quota si è attestata al 3,3%.

Considerando solo l'Unione Europea il mercato è cresciuto del 13,7%, con un totale di nuove immatricolazioni pari a 913.995 unità, grazie ai forti aumenti registrati in tutti i principali mercati: Spagna (+23,1%), Germania (+19,8%), Francia (+10,9%) e Italia (+7,7%).

Nei primi quattro mesi dell'anno, le immatricolazioni nell'Unione europea sono aumentate del 6,6%, raggiungendo quasi 3,7 milioni di unità, con Germania e Spagna che hanno registrato un aumento del 7,8% ciascuna, seguite dalla Francia (+7%). In Italia, invece, la situazione è stagnante e si attendono ancora i nuovi incentivi auto 2024.

Le quote di mercato per alimentazione

Considerando sempre i numeri dell'Europa allargata (EU 27 + EFTA + Regno Unito) le auto elettriche (144.656) hanno registrato una crescita del 14,4%, mentre le ibride plug-in (74.766) del 5,5% e le ibride (318.854) del 29,1%.

Le auto a benzina (387.288) sono salite del 4,6%, mentre le diesel sono rimaste stabili (124.943), archiviando un -0,8%.

Chi è salito e chi è sceso

Le immatricolazioni per marca in Europa ad aprile 2024 (EU27+EFTA+UK) ci dicono che la maggior crescita in termini percentuali è stata di Volvo (+59%, 33.767 unità) la cui quota di mercato si è attestata nel mese al 3,1%. A seguire, Honda (+49,6%), che comunque resta in fondo alla classifica europea per unità (5.887) e quota di mercato (0,5%).

Ford invece ha registrato il calo più significativo nell'aprile 2024 (-12,8%), la sua quota si è così assottigliata al 3,3%.