In Italia abbiamo tantissime sartorie e rinomate case di moda. Anche all'estero però ci sono realtà importantissime e i più confidenti col mondo glamour forse già conoscono la Holland & Sherry. Dal 1836 fornisce a sarti, designer di haute couture e marchi di lusso globali alcuni dei tessuti più pregiati al mondo. Stephen George Holland e Frederick Sherry iniziarono l'attività come commercianti di lana a Londra e, nel 1982, l'attività si trasferì a Savile Row.

Questa celebre strada ospita oggi e domani il Concours on Savile Row, un evento aperto al pubblico e gratuito dove si possono ammirare più di 40 auto di classe mondiale, da mezzi d'anteguerra alle più recenti hypercar elettriche (la strada è chiusa al traffico per l'occasione). Tra le bellezze esposte c'è anche un'esclusiva macchina a pedali chiamata Austin J40 Continuation, costruita appositamente per la manifestazione con tessuti Holland & Sherry.

Non è un classico

Sebbene la prima impressione possa essere familiare, l'Austin Pedal Cars J40 Continuation è un modello nuovissimo che presenta una versione moderna della classica auto a pedali J40. Con un corpo in alluminio modellato a mano e un sistema di pedali leggero, la J40 Continuation dovrebbe essere divertente da guidare.

Austin J40 Continuation

Gli interni sono su misura e rifiniti con i migliori tessuti Holland & Sherry scelti per abbinarsi alla verniciatura turchese dell'auto. Ci sono anche degli accessori unici, tra cui una borsa in pelle pregiata e un rullo per gli attrezzi. Sebbene questa esclusiva J40 Continuation sia stata progettata e costruita per essere utilizzata come auto a pedali per bambini, non c'è dubbio che potrebbe essere acquistata solo per collezionismo (il prezzo è su richiesta).

Le specifiche tecniche