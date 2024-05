Dopo la GTI è ora il turno delle Volkswagen Golf eHybrid e GTE, ordinabili da oggi. Si tratta delle versioni con powertrain ibrido plug-in, la prima da 204 CV e la seconda da 272 CV, 12 in più rispetto alla nuova GTI.

I prezzi partono rispettivamente da 42.900 e 48.250 euro, con la Golf eHybrid che può quindi accedere agli incentivi auto 2024 (qui sotto vi spieghiamo come, nonostante il prezzo di poco più alto rispetto al limite).

Golf plug-in, gli allestimenti

Partiamo proprio dalla Volkswagen Golf eHybrid da 204 CV e prezzo di 42.900 euro, superiore di 200 euro rispetto ai 42.700 messi come limite di spesa massima per le auto elettriche e plug-in. La cifra comprende anche i costi di messa su strada, pari a 833,28 euro e che non "pesano" nelle tabelle degli incentivi auto 2024. Senza questi quindi il listino sarebbe di 42.066,72, al di sotto del limite.

Con emissioni di CO2 dichiarate comprese tra 6 e 9 g/km la nuova Golf eHybrid può quindi contare su un ecobonus massimo di 13.750 euro, destinato a chi ha un ISEE inferiore a 30.000 euro e rottama un'auto Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

Volkswagen Golf eHybrid 2024 Volkswagen Golf eHybrid 2024, gli interni

Passando alle dotazioni di serie la Golf plug-in da 204 CV è disponibile in due allestimenti. Si parte con la Style (42.900 euro) che di serie offre cerchi in lega da 17", proiettori a matrice di LED, cromature esterne, climatizzatore a 3 zone, sistema keyless, frenata automatica d'emergenza, cruise control adattivo, lane assist, strumentazione digitale, monitor centrale da 12,9", telecamera posteriore, sedile guida massaggiante e park assit. Compresi nel prezzo ci sono anche il cavo di ricarica Mode 2 con presa domestica e il cavo di ricarica Mode 3 da 16A per wallbox e stazioni di ricarica pubbliche.

La Volkswagen Golf eHybrid 50 Years (43.400 euro, 42.567 senza i costi di messa su strada) aggiunge cerchi in lega da 18", assistente vocale IDA, pedaliera sportiva e Driving Profile selection.

Volkswagen Golf GTE 2024 Volkswagen Golf GTE 2024, gli interni

Per quanto riguarda la Volkswagen Golf GTE da 272 CV, attualmente la più potente della gamma, i prezzi partono da 48.250 euro, ben al di sopra rispetto alla soglia massima imposta dagli incentivi auto 2024. Disponibile in un solo allestimento ha un allestimento di serie particolarmente ricco che comprende proiettori a matrice di LED, cerchi in lega da 17", cruise control adattivo, Park Pilot, sterzo progressivo, sedili sportivi, Travel Assist e molto altro.

Modello Potenza Prezzo Volkswagen Golf eHybrid Style 204 CV 42.900 euro Volkswagen Golf eHybrid 50years 204 CV 43.400 euro Volkswagen Golf GTE 272 CV 48.250 euro

Volkswagen Golf plug-in, i motori

La Volkswagen Golf eHybrid è mossa dal 1.5 TSI benzina evo2 da 150 CV e 250 Nm, accompagnato da un motore elettrico da 115 CV integrato nel cambio DSG a 6 marce, per un totale di 204 CV e 350 Nm di coppia. L'autonomia dichiarata in modalità elettrica è di 143 km.

La Volkswagen Golf GTE monta lo stesso 1.5, portato però a 177 CV, unito ancora una volta all'elettrico da 115 CV, potendo così contare su 272 CV e 400 Nm di coppia. Con il solo motore elettrico - secondo i dati dichiarati - si possono percorrere fino a 131 km.

Entrambe le versioni montano una batteria da 19,7 kWh netti di capacità, ricaricabile in corrente alternata AC fino a un massimo di 11 kW e in corrente continua DC fino a 50 kW, dovendo così attendere 25 minuti per passare dal 10% all'80% delle capacità.