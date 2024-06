Siamo entrati nella settimana degli Electric Days 2024, il più grande evento italiano dedicato alla mobilità che ci aspetta, in programma a Roma dal 7 al 9 giugno. Un appuntamento per tutta la famiglia, dove l'auto è protagonista e affiancata da numerose attività dedicate per persone da 0 a 99 anni.

Test drive ed esposizione delle ultime novità auto, area per bambini, simulatori di guida, concerti e tanto altro animeranno la tre giorni di evento. Un programma ricco che vi illustriamo in questo articolo.

Electric Days 2024: il programma completo

Venerdì 7 giugno - dalle 14:00 alle 00:00

Gli Electric Days 2024 partono alle 14:00 del 7 giugno con l'apertura delle aree espositive. Potrete vedere dal vivo molte delle novità auto presentate negli ultimi mesi, tra modelli elettrificati ed elettrici, comprese alcune delle dream car a batterie più affascinanti del momento. Aprirà anche l'area dedicata ai bambini e animata Coccole Sonore, quella per provare il simulatore di guida Assetto Corsa Competizione e l'House of Electric Days, un esempio virtuoso di come le nostre case possono essere sostenibili.

La giornata sarà accompagnata dalla musica dei dj di Radio 105 e dalle 17:30 alle 21:00 sul palco ci sarà l'esibizione di artisti locali, mentre dalle 21:30 inizieranno i concerti di Mivola, Bigdave e Le Tigri da soggiorno, con chiusura alle 23:00.

Sabato 8 giugno - dalle 10:00 alle 00:00

Sabato, al fianco delle attività menzionate sopra, inizieranno i test drive auto e le prove delle barche elettriche nel laghetto dell'EUR, dalle 10:00 alle 19:30 (partenza dell'ultimo test drive). Per partecipare potete iscrivervi (gratuitamente) collegandovi alla pagina dedicata, scegliendo modello, giorno e ora. Lungo tutta la giornata sul palco principale saranno presenti i dj di Radio 105, a intervallarsi con artisti per concerti live. Il clou della musica partirà alle 22:00 con il concerto di Mescal Dom, mentre alle 22:30 si esibirà Gemello. Dalle 23:00 fino alla chiusura dell'area espositiva (prevista per le 00:00) ci sarà il dj set con Whtrsh.

Domenica 9 giugno - dalle 10:00 alle 18:00

Ultimo giorno degli Electric Days 2024, con apertura alle 10:00. Continueranno i test drive e le prove delle barche elettriche, l'esposizione auto, area bambini e gaming e la possibilità di visitare la House of Electric Days. La chiusura è fissata per le 18:00.

La mappa degli Electric Days 2024

Electric Days 2024: il calendario e gli orari

Venerdì 7 giugno Sabato 8 giugno Domenica 9 giugno 14:00 - 20:00 Expo Village

Area famiglie

Area Gaming

House of Electric Days 10:00 - 20:00 Test drive

Prove d'acqua (10:00 - 17:40)

Expo Village

Area famiglie

Area Gaming

House of Electric Days 10:00 - 18:00 Test drive

Prove d'acqua (10:00 - 17:40)

Expo Village

Area famiglie

Area Gaming

House of Electric Days 16:30 - 00:30 Torneo di Street Basket 16:30 - 00:30 Torneo di Street Basket 14:00 - 00:00 Music by Radio 105 (14:00 - 17:30)

Esibizione artisti locali (17:30 - 21:00)

Mivola (21:30 - 22:00)

Bigdave (22:00 - 22:30)

Le Tigri da soggiorno (22:30 - 23:00) 10:00 - 00:00 Music by Radio 105 (10:00 - 17:30)

Esibizione artisti locali (17:30 - 21:00)

Music by Radio 105 (21:00 - 22:00)

Mescal Dom (22:00 - 22:30)

Gemello (22:30 - 23:30)

Dj set with Whtrsh (23:30 - 02:00) 10:00 - 18:00 Music by Radio 105 (10:00 - 15:00)

Esibizione artisti locali (15:00 - 17:30)

Music by Radio 105 (17:30 - 18:00)

Electric Days 2024: le informazioni pratiche

Gli Electric Days 2024 si terranno all'EUR lungo viale America, tra viale Umberto Tupini e la fermata della metropolitana EUR Palasport, allargandosi anche al parco del lago dell'EUR. Ciò comporterà la deviazione di alcune linee dei bus. Per tutte le informazioni potete consultare il sito dell'Atac.

La partecipazione all'evento è completamente gratuita, non bisogna scaricare biglietti elettronici o altro. Basta venire e approfittare dell'occasione unica che gli Electric Days mettono sul piatto.

Se venite da fuori Roma potete approfittare delle tariffe speciali offerte da Ibis Hotel, Hotel Shangri-La Roma, Novotel Roma Eur e la catena 4L Collection.

Electric Days 2024:

Dove : Roma, viale Americhe (zona EUR)

: Roma, viale Americhe (zona EUR) Quando : dal 7 al 9 giugno

: dal 7 al 9 giugno Biglietti: ingresso gratuito