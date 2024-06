La nuova Alfa Romeo Junior, inizialmente conosciuta come Milano, è una delle novità più chiacchierate del 2024. Deve il suo nome a una denominazione aggiuntiva che il marchio utilizzò per la prima volta nel 1966, ma quello che molti non sanno è che non è l'unica Junior esistita.

Prima di lei ci sono state la tedesca Adler Trumpf Junior (1934), la francese Panhard Junior (1952) e la DKW Junior (1959). Proprio di quest'ultima vi raccontiamo la storia.

Un salto indietro nel tempo

Verso la fine degli anni Cinquanta, molte case automobilistiche si spingono nella classe dei veicoli di piccole dimensioni con una cilindrata di circa 600 centimetri cubici. L'Italia fa da apripista con la Fiat 600, seguita dalla Lloyd 600 di Borgward, dalla BMW 700, dalla NSU Prinz e, nella DDR, dalla Trabant P50. Anche Volkswagen progetta un'utilitaria da 600 metri cubi, ma la scarta nel 1956 su pressione del governo tedesco.

All'IAA del 1957, DKW presenta un prototipo con motore a due cilindri da 660 cc con il nome di DKW 600, simile alla successiva DKW Junior tranne che per il motore. La produzione in serie della Junior inizia nell'agosto 1959. La carrozzeria a due porte con apertura a libro di quasi quattro metri di lunghezza è sorprendente. Le sue pinne di coda implicite sono molto in voga e anche decenni più tardi causano confusione con la Trabant P 601. Il motivo è sotto il cofano: un motore a tre cilindri a due tempi da 34 CV. Con un suono simile a quello della "Trabi" della Germania Est.

Dopo il 1945, molti ingegneri di Auto Union e DKW fuggono dalla Germania centrale verso l'Ovest per ricostruire l'azienda e la DKW va a Düsseldorf e Ingolstadt. La DKW dell'Est diventa VEB Sachsenring e nasce la Trabant.

La DKW Junior e la Auto Union 1000 basata sulla DKW F9

Inizialmente, tuttavia, entrambe le parti costruiscono la stessa auto (la DKW F9 esce di produzione nel 1940). Questo design arrotondato dell'anteguerra viene sostituito dalla DKW Junior quasi vent'anni dopo. Il suo motore, con una cilindrata di 741 cc, è particolarmente apprezzato per la sua particolare silenziosità.

Il motore, il cambio e la frizione formano un blocco unico, mentre la Junior utilizza un telaio a sezione scatolata che richiede un'elevata manutenzione, con 40 punti di lubrificazione ogni 7.500 chilometri.

L'equipaggiamento della vettura comprende un volante con mozzo ribassato, un'asta del cambio al volante per il cambio a quattro marce completamente sincronizzato, un cruscotto ammortizzato e un lampeggiatore per i fari. La pubblicità sottolinea anche l'ampio ripiano portaoggetti di "quasi mezzo metro quadrato". Il tetto scorrevole in acciaio è disponibile con un sovrapprezzo di 260 DM, mentre la frizione automatica Saxomat costa 275 DM in più.

DKW Junior (1959-1962)

A proposito di prezzi: una DKW Junior in Germania costa da 4.950 marchi, mentre una Volkswagen Beetle Export ha un listino che parte da 200 marchi in meno. La produzione in serie della Junior inizia nell'agosto 1959 nel nuovo stabilimento di Ingolstadt, dove oggi nascono le Audi.

Gli Anni '60

Nel dicembre 1962 gli esemplari costruiti sono 118.986 e vengono seguiti dalle DKW F11/F12, più potenti ed esteticamente modificate. Dal luglio 1961 all'ottobre 1963 escono dalla linea di produzione anche 118.619 Junior de Luxe, con una cilindrata maggiore (796 cc) che permette di raggiungere gli 80 km/h in 16 secondi e il cosiddetto cambio automatico a olio fresco. Gli intenditori lo sanno: nel motore a due tempi olio e carburante vengono miscelati in un rapporto specifico.

Successore junior della DKW F12 (1963)

Con il sistema automatico dell'olio fresco, l'olio non deve più essere aggiunto al momento del rifornimento. Viene atomizzato separatamente dal carburante nel carburatore e aggiunto alla miscela. L'alimentazione dell'olio dipende dal carico ed è controllata da una pompa dell'olio sviluppata da Bosch e comandata da una cinghia trapezoidale.

Purtroppo, questo sistema funziona bene in teoria, ma non sempre in pratica. Inoltre, la Junior consuma generalmente molto carburante, fino a 11,5 litri per 100 chilometri. Anche l'odore e il suono tipici dei due tempi trovano sempre meno estimatori e nel 1965 la F 102 chiude il capitolo DKW in Germania. La F 102 diventa la prima Audi con motore a quattro tempi. Il resto è storia.