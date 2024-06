Con i nuovi incentivi, finalmente avviati nel mese di giugno, si è ridisegnato un po’ il mercato del nuovo; c’è però il modo di ottenere sconti anche con il solo contributo della Casa, come accade per l’ultima serie della Volkswagen Tiguan.

Il listino della Volkwagen Tiguan motorizzata con il mild hybrid 1.5 eTSI da 130 CV, in allestimento Edition Plus e con cambio DSG, è di 39.900 euro, mentre il prezzo scontato dalla Casa è di 36.601 euro. L'offerta, ossia circa 3.300 euro in meno.

Con il finanziamento, è richiesto quindi un anticipo di 7.100 euro, seguito da 35 rate mensili da 249 euro (TAN 6,99%, TAEG 7,98%), e con maxi rata finale di 27.113,24 euro, da pagare se si intende tenere l’auto. In caso di sostituzione o restituzione, invece, il limite chilometrico è di 60.000 km, con un costo di esubero di 0,07 euro/km.

L’offerta, che non prevede quindi la rottamazione obbligatoria, include un'estensione di garanzia extra-time per 4 anni totali o 80.000 km.

Vantaggi

Che si abbiano o meno i requisiti per accedere agli incentivi statali, Volkswagen offre comunque sulla Tiguan un significativo sconto sul prezzo di listino, con una rata mensile relativamente bassa e un'estensione di garanzia inclusa nell’esempio.

Svantaggi

La rata finale è piuttosto alta rispetto al valore del modello; attenzione anche alle spese extra rispetto a quelle indicate nell’esempio, ad esempio per accessori in più o costi finanziari.

In sintesi