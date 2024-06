Ford è pronta a svelare il secondo modello completamente elettrico che nascerà a Colonia, in Germania. La data da segnare in calendario è il 10 luglio.

Dovrebbe chiamarsi Capri, ma al momento non c'è la conferma ufficiale, si sa soltanto che sarà un SUV elettrico basato sulla piattaforma MEB di Volkswagen. Inoltre, sempre riguardo al nome, visto cosa è successo con la Milano (ribattezzata Junior) è possibile che la Capri non si chiamerà più Capri.

Al fianco dell'Explorer

Il nuovo crossover sportivo di Ford sarà costruito nello stabilimento di Colonia sulla stessa linea dell'Explorer. La produzione sarà tra un terzo e due terzi di quella del più tradizionale Explorer, ha indicato Ford ai giornalisti durante una recente visita alla fabbrica.

I prototipi erano visibili sulla linea di produzione e l'Ovale Blu ha il potenziale per costruire 250.000 unità all'anno di entrambe le auto su tre turni. Si inizierà però su due turni.

Lo stabilimento Ford a Colonia, in Germania

Prezzi e concorrenti

Il nuovo crossover sportivo entrerà in competizione con la Volkswagen ID.5, la Skoda Enyaq, la smart #3, la Volvo C40 Recharge, la Nissan Ariya e la Renault Megane E-Tech.

Il prezzo non è noto ma stando alle stime di Automotive News Europe potrebbe aggirarsi intorno ai 42.500 euro. Sarà ordinabile entro la fine dell'anno, quindi non resta che aspettare luglio per vederla e la fine dell'estate per sapere quanto costa.