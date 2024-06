Le nuove regole sugli ecoincentivi statali prevedono varie possibilità, e le Case si adeguano anche nel proporre le offerte del mese di giugno: sulla Ford Puma, ad esempio, ci sono offerte con ecobonus rottamazione, ma anche altre con riduzione della Casa, inferiore ma con meno vincoli.

Sulla Ford Puma Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV è disponibile, ad esempio, la promozione IdeaFord tramite finanziamento: il prezzo di listino è di 27.150 euro, che scendono a 24.900 euro, oppure 24.150 euro con il finanziamento Ford Credit, vale a dire 3.000 euro in meno.

Con un anticipo di 2.750 euro, il finanziamento prevede 24 quote da 115,49 euro (TAN 0%, TAEG 1,57%), con spese di incasso di 5,00 euro da aggiungere ad ogni rata.

La maxi rata finale è di 16.018,5 euro, con limite chilometrico totale di 20.000 km e costo di esubero di 0,20 euro per km, da versare in caso di rottamazione o sostituzione.

Con un’auto da rottamare dalle caratteristiche previste dalla legge, si può ottenere uno sconto complessivo fino a 6.000 euro, ammesso che rimangano ecoincentivi.

Vantaggi

Il finanziamento che Ford propone per questa Puma si dimostra interessante, con uno sconto iniziale di 3.000 euro e soprattutto il tasso zero, che mantiene le quote mensili di poco superiori ai 120 euro, spese incluse. Con la rottamazione e gli ecoincentivi si ottiene uno sconto ancora maggiore.

Svantaggi

Il limite chilometrico di 10.000 km l’anno non è altissimo; inoltre nell’offerta non sono previsti servizi aggiuntivi, e le spese di incasso mensili sono sensibilmente alte.

In sintesi