Le prime Nissan Qashqai 2024 sono pronte ad arrivare in concessionaria. Il restyling del C-SUV giapponese debutta con prezzi da 31.570 euro (nel caso della mild hybrid Acenta da 140 CV) e in tre differenti declinazioni di potenza e alimentazione.

Ricco il listino, con cinque allestimenti piuttosto vari in termini di equipaggiamento. Analizziamo la gamma nel dettaglio.

Nissan Qashqai 2024, motori e allestimenti

La gamma della Nissan Qashqai 2024 si compone di tre motorizzazioni, due mild hybrid e una full hybrid. Nel primo caso rientrano le 1.3 D-iG-T da 140 CV e 158 CV con trazione anteriore o integrale, mentre nel secondo ci riferiamo alla E-Power da 190 CV, la versione in cui le ruote anteriori sono mosse da un motore elettrico, con quest’ultimo che utilizza il motore a benzina come un generatore di energia.

Nissan Qashqai (2024)

Il listino si articola in cinque allestimenti, ossia Acenta, N-Connecta, N-Design, Tekna e Tekna+. L’equipaggiamento di serie in termini di sicurezza comprende il Driver Attention Alert, la frenata intelligenza di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti e assistenza agli incroci, l’Intelligent Cruise Control, l’Intelligent Forward Collision Warning e il Lane Departure Warning.

Per il resto, già sull’Acenta si hanno di serie i cerchi in lega da 17” (18” su E-Power), i retrovisori esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente, le luci LED anteriori e posteriori, il quadro strumenti da 7”, il climatizzatore bi-zona e il display dell’infotainment da 12,3” con Apple CarPlay e Android Auto.

L’equipaggiamento degli altri allestimenti

Salendo nella gamma, nella N-Connecta ci sono il quadro strumenti da 12,3”, l’infotainment con navigatore, i sensori di parcheggio anteriori, il caricatore wireless per lo smartphone e il sistema ProPilot.

Nissan Qashqai, gli interni

L’N-Design aggiunge i cerchi in lega da 20” con sospensioni multilink, le barre sul tetto nere, la vernice bi-color con paraurti e parafanghi in tinta, i fari anabbaglianti LED adattivi, i sedili in pelle con inserti alcantara e le luci d’ambiente. L’allestimento Tekna della Nissan comprende i cerchi da 19”, i paraurti e parafanghi in nero lucido, l’head-up display e i sedili in pelle sintetica con inserti marrone Chestnut.

Infine, sulla Tekna+ la Qashqai 2024 si arricchisce coi cerchi da 20” con sospensioni multilink, il tetto panoramico in vetro, il parabrezza riscaldato, l’impianto audio Bose da 10 altoparlanti, il volante riscaldato e i sedili anteriori riscaldati e con funzioni di massaggio.

Nissan Qashqai 2024, i prezzi