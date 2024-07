Sonderwunsch Factory Commissioning è il nome tedesco del programma di personalizzazione delle auto Porsche più speciali o uniche. La sua ultima creazione è la 911 Turbo S verde personalizzata che vedete in queste foto, configurata appositamente da Porsche Exclusive Manufaktur per mostrare le infinite possibilità a disposizione dei clienti.

La Casa di Zuffenhausen l'ha costruita - verniciata a mano - in occasione del Fuori Concorso 2024, l'evento è tenuto il 25 e il 26 maggio a Villa Grumello e Villa Sucota sul Lago di Como a tema British Racing Green. Scopriamola.

Come la 959

Il colore scelto per gli esterni di questa speciale Porsche 911 Turbo S è stato campionato direttamente da quello utilizzato per verniciare una delle quattro Porsche 959 speciali costruite alla fine degli anni '80.

Si chiama Urban Bamboo "Chromaflair" e contiene pigmenti sottilissimi nello strato più superficiale che consentono alla tinta di avere diverse tonalità a seconda della luce e dell'angolo di osservazione.

Il tutto è stato abbinato dai designer a una striscia laterale dipinta a mano in tre colori diversi: Rock Green Metallic, Jet Green Metallic e Anthracite Brown Metallic.

Porsche 911 Turbo S Sonderwunsch Porsche 911 Turbo S richiesta speciale Porsche 911 Turbo S richiesta speciale

Abitacolo unico

All'interno poi i designer dell'azienda tedesca si sono concentrati su numerosi dettagli degni di un'auto di questo tipo, come per esempio le cuciture dei sedili, del cruscotto e dei pannelli porta realizzate "incrociate" e con filo in colore Island Green.

Ma non solo. I sedili in pelle nera, infatti, sono stati dotati di speciali inserti in Slate Grey, Agave Green e Island Green, mentre il coperchio della console centrale è stato dotato del logo Sonderwunsch (che in Italiano significa Richiesta Speciale), posizionato anche sul lunotto posteriore lato guida. Infine il bagagliaio anteriore è stato rivestito interamente in pelle.

Porsche 911 Turbo S Sonderwunsch, gli interni Porsche 911 Turbo S richiesta speciale Porsche 911 Turbo S richiesta speciale

Porsche costruisce veicoli personalizzati per i clienti da decenni e ogni anno continua ad ampliare le opzioni disponibili attraverso la divisione Porsche Exclusive Manufaktur.

Durante la presentazione di questa speciale Turbo S, l'azienda ha dichiarato di offrire oggi più del doppio delle possibilità di personalizzazione rispetto al 2012, con oltre 1.000 opzioni aggiuntive disponibili per tutti i modelli.