Prendi una delle Porsche più rare e iconiche mai costruite e, nel 2023, trasformala in un variopinto tributo agli anni '80. In pratica, è quello che ha fatto il concessionario Porsche di Santa Clarita (California), elaborando una già rarissima Porsche 911-930 Turbo Slant Nose del 1988 in qualcosa di ancora più unico: una 911 che ha letteralmente calamitato gli sguardi dei visitatori del Porsche Classic Restoration Challenge alla Werks Reunion di Monterey, in California, con la Slant Nose che si è aggiudicata i premi "People's Choice" e "Kids' Choice".

Perché questa 930?

Prima che (giustamente, ndr) gli appassionati del marchio gridino al "sacrilegio" per aver modificato una Slant Nose, è bene sapere che questo esemplare non era affatto in buone condizioni, anzi: si trattava infatti di una 930 reduce da un incendio che, per forza, sarebbe dovuta essere restaurata totalmente.

Porsche 911 (930) Turbo Slant Nose - Santa Clarita

La concessionaria Porsche di Santa Clarita ha quindi deciso di personalizzare questa 930 in maniera profonda, opzionando - ad esempio - il muso discendente "X83", esclusiva del Giappone, della successiva generazione 964.

850 CV possono bastare?

Sotto al cofano motore (posteriore ovviamente) di questa 930 troviamo un flat-six turbo da 3,5 litri, anziché da 3,3 litri. Gli upgrade però sono tanti altri: radiatore dell'olio modificato, un diverso cambio con un differenziale autobloccante ad hoc e svariate migliorie utili ad arrivare alla potenza esagerata di oltre 850 cavalli. niente male se su pensa che questa generazione di 911 Turbo aveva 326 CV.

Il costruttore ha anche aggiornato le sospensioni con componenti della generazione 997 GT3 RS e ha aggiunto i coilover by MCS.

Il motore della Porsche 911 (930) Turbo Slant Nose - Santa Clarita

Technicolor anni '80

Questo modello presenta un esterno nel colore Rubystar, uno dei più ricercati e apprezzati sulla 964, specialmente in versione RS. Una parte del cofano e del parafango posteriore sfoggiano un motivo multicolore a spirale, su sfondo nero, un disegno che sembra uscito dritto dritto da una Serie TV della fine degli anni Ottanta. In abbinamento cromatico troviamo anche i cerchi in lega scomponibili in tonalità "blu-turchese", ma con canale lucido.

"Nonostante i danni da incendio e la corrosione, siamo stati in grado di trasformarla in una Porsche d'epoca sia all'esterno che all'interno, rendendo le prestazioni semplicemente terrificanti", ha dichiarato Beau Boeckmann, presidente e direttore operativo di Galpin Motors, che gestisce la concessionaria Porsche Santa Clarita.

L'abitacolo della Porsche 911 (930) Turbo Slant Nose - Santa Clarita

Come un Pasha

L'abitacolo è prevalentemente in tonalità turchese, ma nella parrte centrale dei sedili (e nel portachiavi, accuratamente abbinato) è stato riproposto il tipico motivo a scacchiera in bianco e nero, che Porsche chiama "pasha". La strumentazione invece è circondata dal colore esterno "Rubystar" e gli indicatori hanno il quadrante su fondo bianco.

È presente anche un sistema di climatizzazione aggiornato (l'R12 non va più di moda) e uno stereo che utilizza una radio Porsche Classic e componenti Blaupunkt. Gli anni '80 sono serviti!