Porsche rende omaggio alla 930 Turbo alla Monterey Car Week.

La 911 Turbo 50 Years si rifà ai primi modelli 911 Turbo con elementi esterni unici e finiture interne in tartan.

L'allestimento speciale costa 263.095 dollari, 29.700 dollari in più rispetto alla Turbo S normale.

Cinquant'anni fa, in ottobre, Porsche presentava al Salone di Parigi la prima 911 Turbo di serie, la leggendaria 930. E siccome in quel di Porsche non mancano mai di festeggiare un compleanno importante, ecco che alla Monterey Car Week 2024 debutta la 911 Turbo 50 Years.

Basata sull'attuale generazione di 911 Turbo S, la Turbo 50 Years si rifà esteticamente ai primi esemplari della 911 Turbo. Alcuni esempi: la scritta Porsche bianca sulla portiera è un richiamo alla concept Turbo RSR presentato al Salone di Francoforte del 1973, così come gli inserti in tartan negli interni. Tessuto utilizzato anche nella prima 911 Turbo stradale, regalato a Louise Piech, figlia di Ferdinand Porsche, nel 1974 per il suo 70° compleanno, e proposto poi nelle prime 930 di serie.

All'interno e all'esterno, la Turbo 50 Years presenta accenti in "Turbonite" di Porsche, un colore grigio-marrone utilizzato esclusivamente sui modelli Turbo, e finiture in grigio antracite. Sulla griglia posteriore è presente un badge con la scritta "1974-2024" e il profilo di un turbocompressore, la cui silhouette viene proiettata a terra quando si aprono le portiere.

Per chi vuole di più è disponibile il pacchetto opzionale Heritage Design Package, che aggiunge numero di gara sulle portiere ed elementi bianchi sulla carrozzeria.

Speciale, per pochi

La Porsche 911 50 Years verrà costruita in 1.974 esemplari a un prezzo che, negli Stati Uniti, partirà da 263.095 dollari (239.738 euro), vale a dire 29.700 dollari in più rispetto alla Turbo S standard.