Come si possono celebrare i 50 anni di un modello icona come la Porsche 911 Turbo? La risposta è con quattro restomod, realizzati dallo specialista americano delle auto di Zuffenhausen Singer.

Si tratta di due Coupé (una delle quali slantnose con fari a scomparsa), una Cabrio e una Targa, tutte della serie 964 e con un vistoso alettone posteriore, migliorate sia a livello meccanico sia estetico in ogni minimo dettaglio.

Le Porsche più ambite

Chi conosce bene il mondo delle Porsche 911 sa che quelle della generazione 964 sono oggi le più ricercate dagli appassionati e il motivo è presto spiegato: le competizioni. Questa serie, infatti, è stata quella che, probabilmente, ha partecipato nel corso della sua carriera al numero più elevato di gare, sia su strada che in pista, in tutto il mondo.

Singer I restomod da sogno della Porsche 911 Turbo di Singer

Un palmares possibile grazie alla raffinata meccanica di cui erano dotate, progettata attorno al 6 cilindri boxer sotto al cofano (naturalmente posteriore), ancora presente sulle quattro sportive restaurate da Singer ma portato alle potenze attuali grazie all’aggiunta di due turbocompressori a geometria variabile di nuova generazione raffreddati da due intercooler aria-acqua.

Il risultato di questo minuzioso lavoro di messa a punta sono 510 CV di potenza, scaricati a terra dalle sole ruote posteriori per mezzo di un cambio manuale a sei marce, il tutto gestito da controlli elettronici di stabilità e trazione di ultima generazione sviluppati dall'azienda stessa insieme a Bosch.

La coupé Slantnose

In base a quanto dichiarato dall'azienda, tra tutte le Porsche 911 è stato in particolare il restauro della coupé slantnose (con fari a scomparsa) il più difficile.

Si tratta, infatti, di un'auto già di per sé rarissima, una vera e propria versione fuoriserie della celeberrima 930 Turbo, progettata in origine con l'obiettivo di migliorare ancora l'aerodinamica per abbattere i tempi in pista.

Prodotta in circa 1.000 esemplari (per lo più cabrio), Singer ha previsto solo 25 allocazioni disponibili, tutte già prenotate e basate sul prototipo Turbo Study presentato nel 2022.

Rob Dickinson, Fondatore e Presidente Esecutivo di Singer, ha commentato: