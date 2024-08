Quella che vedete è una Porsche 911 GT3 RS diversa da tutte le altre. Realizzata dal team Porsche Exclusive Manufaktur attraverso il programma di personalizzazione Sonderwunsch, si tratta di un esemplare unico dedicato Jo Siffert, il pilota svizzero scomparso prematuramente autore della prima vittoria della Porsche 917.

L'auto sarà esposta nei Centri Porsche in Svizzera a partire da questo mese, per poi essere uno dei punti di attrazione principale dell'Auto Zürich, in programma dal 7 al 10 novembre 2024.

La leggenda svizzera

Prima di tutto, un po' di storia. Il 10 agosto 1969, Jo Siffert e Kurt Ahrens ottengono la prima vittoria internazionale per la Porsche 917 durante una gara di 1.000 chilometri all'Österreichring, vicino a Zeltweg. Questa vittoria segna un momento cruciale nella storia delle competizioni per Porsche, con la 917 che viene inizialmente considerata difficile da manovrare a causa delle sue alte prestazioni e delle sofisticate soluzioni aerodinamiche.

Porsche Porsche 911 GT3 RS Tribute to Jo Siffert

Jo Siffert è una leggenda in Svizzera, anche a mezzo secolo dalla sua scomparsa. In undici anni di carriera, Siffert ha partecipato a 298 gare, spesso in più competizioni durante lo stesso fine settimana.

Fedele all'originale

La creazione della 911 GT3 RS "Tribute to Jo Siffert" ha visto la partecipazione attiva della famiglia Siffert, inclusi il figlio Philippe e il nipote Jérémy.

L'estetica della Porsche è un richiamo diretto alla 917, con la verniciatura bianca e dettagli in verde sui paraurti anteriori e sull'alettone, che riprendono le caratteristiche cromatiche del veicolo originale. Anche il numero 29, utilizzato nella storica gara, è riprodotto sulla carrozzeria.

Porsche La silhouette della Porsche 917 sull'alettone Porsche La firma di Jo Siffert

Le iscrizioni degli sponsor dell'epoca, come Bosch e Shell, sono state fedelmente riprodotte, così come la silhouette della 917KH sui cerchi in magnesio nero satinato e sulle piastre dell'alettone posteriore. Inoltre, un adesivo sui montanti B raffigura il casco di Jo Siffert con la sua firma.

Porsche 911 GT3 RS Tribute to Jo Siffert

Gli interni sono caratterizzati da materiali di alta qualità come il Race-Tex nei colori nero e rosso indiano. Il motivo del casco di Siffert è ricamato sui poggiatesta e la silhouette della 917 appare anche sui listelli battitacco. La chiave dell'auto e il portachiavi in pelle sono stati personalizzati con dettagli che richiamano la 917 e la firma di Siffert.

Come detto, la vettura sarà proposta anche alla kermesse di Auto Zürich, in cui verrà estratto il nome del proprietario da una lista di clienti interessati.