Una Porsche 911 unica al mondo appartiene ad un anonimo cliente di Milano che l'ha commissionata alla Theon Design (una tra le aziende che costruiscono Porsche 911 restomod). E' stata battezzata ITA001 e, sebbene sembri una 911 degli anni Settanta, è in realtà una Carrera 4 coupé della generazione 964 dei primi anni Novanta.

Theon Design ha sostituito i pannelli della carrozzeria con pezzi in fibra di carbonio per risparmiare peso e mantenere l'aspetto originale. Conosciamola meglio.

Completamente trasformata

Sebbene la sportiva di partenza sia una Carrera 4 a trazione integrale, la ITA001 è a trazione posteriore. Inoltre, il manuale a sei marce, il differenziale a slittamento limitato e i freni provengono da una 911 RS della generazione 993.

Theon Design ha modernizzato questa Porsche aggiungendo un doppio compressore dell'aria condizionata e una pompa del servosterzo elettrica. La potenza proviene da un motore flat-six da 4,0 litri raffreddato ad aria che eroga 405 cavalli a 7.500 giri/min. Il propulsore è dotato di corpi farfallati indipendenti e di un acceleratore drive-by-wire. Il plenum di aspirazione è basato su quello di una 911 GT3 della generazione 997.

Lo scarico ha un rivestimento in ceramica

L'ITA001 monta ammortizzatori adattivi a cinque stadi ed è dotata di un sistema di sollevamento del muso. I cerchi sono Fuchs da 18 pollici con finitura champagne.

Com'è fatta dentro

L'acquirente dell'ITA001 ha scelto per l'abitacolo comodi sedili "touring", compresi piccoli posti nella parte posteriore per trasportare fino a quattro occupanti in caso di necessità. I rivestimenti sono in pelle marrone color tabacco e, tra i tocchi aggiuntivi e moderni, c'è una fessura per la ricarica wireless del telefono sulla plancia in pelle intrecciata. L'impianto stereo Focal ha sei altoparlanti e supporta il Bluetooth.

Il volante della Porsche 911 (964) by Theon Design Interni scuri per la ITA001

Quanto costa la ITA001?

Difficile rispondere con esattezza a questa domanda, però considerate che una Porsche 911 restomod di Theon Design parte da circa 430mila euro senza contare il prezzo dell'auto di partenza (che magari il cliente già possiede) o la spedizione. Ogni modello è unico e il processo di assemblaggio richiede circa 18 mesi per essere completato.

Detto ciò, secondo voi quanto vale la ITA001?