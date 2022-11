Perché in molti amano la Porsche 911? Forse per le sue forme senza tempo, forse per quella meccanica che - come il calabrone - se ne frega di ciò che dice il mondo e fa quello che in molti penserebbero impossibile, forse perché "canta" come poche altre auto al mondo, specialmente se il 6 cilindri boxer è in versione aspirata. Magari come quello della GT3.

Proprio la versione pistaiola della 911 ha prestato il proprio scarico alla "Porsche Design", divisione lifestyle della Casa, per creare una soundbar davvero esagerata. In tutto. Prezzo compreso.

Full optional

Si farebbe prima a dire cosa non ha, ma per i nerd del suono ecco riassunte tutte le funzionalità presenti: 2.1.2 virtual surround-sound system con Dolby Atmos DTS HD, più di 300 Watt di potenza, compatibilità HDMI 4K, Bluetooth 5.0, Apple Airplay 2, Google Chromecast, Spotify Connect e sincronizzazione multistanza per connettere altre soundbar Porsche del passato, presente e futuro.

Naturalmente nel setup del suono grande rilevanza è stata data ai bassi, proprio come avviene sulla Porsche 911 GT3. La Casa ci tiene a far sapere che la nuova soundbar si abbina alla perfezione a qualsiasi tipo di arredamento. Forse sì o forse no, diciamo che deve abbinarsi anche ai gusti dell'eventuale dolce metà non esattamente entusiasta di avere uno scarico in bella vista in salotto, magari tra due vasi di cristallo e la libreria stile impero della nonna.

C'è poi la questione prezzo: sono 8.990 euro per ciascuno dei 500 pezzi previsti per la produzione.