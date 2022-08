La più estrema tra le Porsche 911 della generazione 992 è pronta a svelarsi. Stasera alle 17 sul canale YouTube ufficiale della Casa verrà presentata la nuova GT3 RS, che porterà ancora più in alto l’asticella delle prestazioni e dell’esperienza di guida in pista. A poche ore dall’unveiling, ecco tutto quello che sappiamo.

L’arma perfetta per la pista

Come da tradizione Porsche, la RS rappresenterà l’evoluzione più aerodinamica e corsaiola della 911 GT3. A confermarlo sono anche le numerose foto spia degli scorsi mesi che hanno ripreso i prototipi al Nurburgring con un kit carrozzeria super aggressivo e un’ala posteriore fissa davvero XL.

Oltre alla raffinata aerodinamica, comunque, la GT3 RS punterà su una forte riduzione del peso grazie a pannelli in fibra di carbonio e materiale composito. In aggiunta, sono previsti importanti aggiornamenti al telaio, ai freni e alle sospensioni per un assetto ancora più orientato al circuito.

Motore boxer potenziato

Arrivando al motore, Porsche si è limitata a dire che la nuova GT3 RS avrà “circa 500 CV”. È probabile comunque che la RS si distanzi in modo sostanziale dalla GT3 “base” e che il 4.0 sei cilindri boxer possa erogare 525 CV e quasi 500 Nm di coppia.

Oltre alle modifiche al propulsore, ci aspettiamo una taratura differente del cambio a doppia frizione PDK a 7 rapporti per accelerazioni ancora più brucianti, con un tempo nello 0-100 km/h intorno ai 3 secondi.

Allargando lo sguardo all’intera gamma 911, si prospetta un periodo di grandi novità. Nel prossimo futuro sono attese anche una versione Dakar con altezza da terra maggiorata, il primo modello ibrido e (forse) una GT2 RS. Intanto, però, i riflettori sono puntati sulla GT3 RS.