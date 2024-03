La Porsche 911 che vedete nelle foto si chiama Techart GTstreet R Touring ed è una Turbo S molto speciale ed estrema. Firmata da Techart, specialista tedesco del tuning non si accontenta di un abito più sportivo e cattivo. Le novità infatti sono anche a livello meccanico, per ottenere ancora più potenza. Scopriamola.

Una 911 unica

Partendo dagli esterni, la Techart GTstreet R Touring è dotata prima di tutto di un nuovo body kit realizzato per l'occasione, composto da oltre 40 pezzi stampati su misura.

Tra questi ci sono, per esempio, dei nuovi elementi in fibra di carbonio, come i nuovi parafanghi, le nuove minigonne laterali più grandi e le nuove prese d'aria: tutti dettagli che possono essere scelti sia con finitura lucida che opaca.

La novità più importante, però, è sicuramente il ducktail posteriore, dal look classico e che, secondo l'azienda, è stato concepito in maniera "bilanciata", per garantire sia una buona deportanza, sia una buona aerodinamica alle alte velocità. Ma non solo. E' anche più leggero del 60% rispetto a quello di serie e il design fa arrivare più aria al motore flat-six potenziato.

Techart GTstreet R Touring

Più potente

A livello meccanico, Techart offre due "Stage" per aumentare la potenza della Porsche 911 Turbo S. Il primo aggiunge solo 60 CV e 100 Nm di coppia al motore, il secondo, invece, prevede anche l'inserimento nel vano motore di nuovi turbocompressori, una messa a punto che regola i parametri anche del cambio e un nuovo sistema di scarico personalizzato.

Il risultato in quest'ultimo caso è di circa 790 CV e 950 Nm di coppia, ovvero un aumento di 150 CV e 150 Nm di coppia rispetto a una Turbo S di serie, valori che innalzano la velocità massima della sportiva tedesca fino a 350 km/h.

Techart GTstreet R Touring

Per gestire tutta la potenza extra della Porsche sotto steroidi, i tecnici si sono occupati, poi, di installare anche un nuovo assetto per quanto riguarda le sospensioni. Si tratta di un coilover regolabile, in grado di abbassare l'auto fino a 2,5 cm rispetto all'altezza di serie e abbinato a nuovi cerchi in lega monodado da 20 pollici all'anteriore e da 21 pollici al posteriore.

La nuova Techart GTstreet R Touring può essere ordinata in Europa versando 98.250 euro nelle casse del tuner, a cui ovviamente va aggiunta l'auto da cui partire, una Turbo S della serie 992, che deve essere acquistata a parte per 257.406 euro (prezzo per l'Italia). L'azienda prevede di costruirne solo 25 esemplari.