Avete appena acquistato la vostra Porsche 911 GTS e i 480 CV non vi bastano? Il tuner Techart ha pronto un kit per trasformare la sportiva tedesca in una "belva" più potente e più veloce di una GT3.

Con 560 CV e una carrozzeria ancora più aggressiva, l’elaborazione firmata dal trasformatore tedesco promette un upgrade davvero importante.

Potenza “on demand”

Sulla 911 GTS di Techart la potenza extra (dovuta ad un corposo intervento sulla centralina del motore) è “on demand”. In pratica, quando si viaggia nelle modalità di guida più tranquille, la Porsche eroga sempre 480 CV e 569 Nm del modello normale. Ma se si scelgono le configurazioni Sport e Sport+, la musica cambia parecchio.

In queste modalità, la Porsche 911 GTS porta il totale a 560 CV e 670 Nm, per uno scatto 0-100 km/h di soli 3,1 secondi (3 decimi in meno rispetto alla vettura di partenza) e una velocità massima di 320 km/h.

Alle modifiche apportate al motore, si aggiungono quelle alle sospensioni. Il tuner mette a disposizione degli ammortizzatori regolabili che abbassano la Porsche da 15 mm a 40 mm. Troppo bassa per i dossi? Nessun problema, perché Techart può installare un sistema che solleva automaticamente l’auto di 40 mm al tocco di un comando.

Preparata (anche) per la pista

Il tuning di Techart riguarda anche l’estetica e gli interni. In particolare, la Porsche ha ricevuto nuovi paraurti, minigonne e diffusore. L’Aerokit può comprendere anche un cofano in fibra di carbonio pesante 2,5 kg in meno rispetto a quello standard e due diversi alettoni. A tal proposito, si può scegliere lo spoiler attivo che si aziona alle alte velocità o l’ala fissa, come il modello delle foto.

Nella 911 GTS troviamo anche cerchi in lega Formula VII con design asimmetrico da 20” all’anteriore e 21” al posteriore. A bordo, invece, Techart ha aggiunto pelle, alcantara e tantissima fibra di carbonio. E non solo: per chi frequenta spesso la pista, si può richiedere il roll bar omologato dalla FIA e le cinture di sicurezza a sei punti d’ancoraggio.