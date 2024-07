Si rinnova la gamma della Nissan X-Trail, non dal punto di vista estetico o meccanico ma per quanto riguarda prezzi e allestimenti. Il SUV giapponese infatti vede scomparire la vecchia versione base Visia, sostituita dalla Acenta, più ricca in termini di dotazioni di serie.

Entra a listino poi la Nissan X-Trail N-trek, ispirata al mondo offroad con caratterizzazione estetica dedicata per esterni e interni, questi ultimi con elementi resistenti all'acqua.

Nissan X-Trail 2024, gli allestimenti

La Nissan X-Trail è disponibile in 4 allestimenti, Acenta, N-connecta, N-trek, Tekna, tutti abbinati al e-POWER a due o quattro ruote motrici e con la possibilità di avere 5 o 7 posti.

La Nissan X-Trail 2024 Acenta - da 41.100 euro - di serie monta cerchi in lega da 18", luci full LED, sistema keyless, strumentazione con monitor TFT da 7", monitor centrale da 8", caricatore wireless per smartphone e vari assistenti alla guida.

Nissan X-Trail N-Trek

La N-Connecta (da 42.600 euro) aggiunge barre al tetto, bagagliaio ad apertura elettrica, strumentazione digitale da 12,3", monitor centrale con stessa diagonale, Android Auto e Apple CarPlay wireless, sedili posteriori abbattibili con schema 40:20:40 e ProPilot Assist.

La Nissan X-Trail N-Trek (da 47.800 euro) si riconosce per frontale dedicato, protezioni specifiche per la carrozzeria, fendinebbia LED integrati nella parte inferiore del paraurti anteriore, cerchi in lega da 18" con design dedicato, sedili impermeabili, riscaldamento per volante e sedili e climatizzatore automatico tri-zona.

Nissan X-Trail N-Trek interni

Infine la X-Trail Tekna di serie prevede cerchi in lega da 19", luci LED con abbaglianti automatici, head-up display da 10,8", climatizzatore automatico tri-zona, sedili anteriori regolabili elettricamente, illuminazione interna, Propilot Park e specchietto retrovisore centrale digitale.

Nissan X-Trail 2024, i prezzi