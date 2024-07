KINTO, il marchio globale del Gruppo Toyota, non mette solo a disposizione la possibilità di noleggiare a lungo termine le vetture nuove del brand giapponese. Infatti, il Gruppo nipponico inaugura KINTO One Usato, il servizio dedicato al noleggio di auto usate selezionate firmate Toyota e Lexus.

In pratica, con KINTO One Usato è possibile noleggiare a lungo termine modelli della gamma elettrificata Toyota e Lexus, inclusi veicoli commerciali, tutti sottoposti a una serie di controlli da parte delle concessionari.

Quanto costa e cos'è incluso

Secondo quanto previsto dal noleggio, ogni cliente può contare su un unico referente, ossia il concessionario scelto. La rete è in grado di assistere ogni utente - privato, partita IVA o azienda - in ogni fase del processo, grazie a personale dedicato.

Il servizio include un canone di noleggio configurabile in base a diversi parametri, tra cui l'anticipo, la durata del contratto, il chilometraggio incluso e i servizi aggiuntivi richiesti.

A tal proposito, di base il canone mensile include i seguenti servizi:

Manutenzione ordinaria e straordinaria presso la rete ufficiale Toyota e Lexus;

Assicurazione completa: RCA, Kasko, furto e incendio, eventi naturali e PAI (con garanzia di un veicolo sostitutivo per 30 giorni in caso di furto);

Assistenza stradale 24/7;

Supporto amministrativo per la gestione delle multe, il pagamento del bollo e la messa su strada, con un call center dedicato.

Tra i servizi opzionali che si possono includere nel canone mensile ci sono:

Cambio pneumatici estivi e invernali;

Carta carburante utilizzabile nel network di stazioni di rifornimento partner del Gruppo Toyota;

Veicolo sostitutivo in caso di guasto o sinistro;

Pick Up and Delivery per la consegna dell'auto e i servizi di manutenzione e cambio gomme;

Veicolo di pre-assegnazione in attesa della vettura scelta.

Di seguito riportiamo alcuni esempi di canone mensile (anticipo zero):

Toyota C-HR Hybrid: a partire da 265 euro al mese (IVA esclusa);

Toyota Corolla TS Hybrid: a partire da 309 euro al mese (IVA esclusa);

Toyota RAV4 Hybrid: a partire da 295 euro al mese (IVA esclusa).

Toyota C-HR Toyota RAV4

Il Mobility Pack

Un'innovazione significativa di KINTO One Usato è poi il "Mobility Pack", che consente di includere nel canone mensile crediti prepagati di mobilità (da 100 euro a 2.000 euro) da utilizzare tramite il servizio di Car Sharing KINTO Share.

Quest'ultimo permette di coprire esigenze di mobilità temporanea o complementare, come disporre di un'auto più grande per il weekend o di una city car per un componente della famiglia.

Per maggiori informazioni su KINTO One Usato, vi rimandiamo al sito ufficiale di Toyota.