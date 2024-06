Da pochi minuti fino a 6 anni: l'offerta di Kinto, la mobility company del Gruppo Toyota, copre tutte le esigenze della nuova mobilità per i privati, le comunità e le istituzioni. Attraverso 5 servizi e una flotta di auto Toyota e Lexus, composta per l'80% di veicoli elettrificati, Kinto mette a disposizione dei propri clienti una proposta omnicomprensiva di soluzioni per la mobilità.

Un’offerta completa che spazia dal noleggio a lungo termine KINTO One con formula all-inclusive per privati ed aziende, al car sharing KINTO Share in forte espansione sul territorio italiano e sulle aziende; dal car pooling KINTO Join che permette di condividere il tragitto casa-lavoro contribuendo a ridurre traffico ed emissioni, all’app multimodale KINTO Go per pianificare gli spostamenti offrendo tantissime soluzioni integrate per la mobilità personale e per il tempo libero (trasporto pubblico, taxi, parcheggi, micromobilità).

Infine, KINTO Flex, la formula 100% digitale di noleggio a medio termine (da 1 a 12 mesi) flessibile e senza pensieri; un vero e proprio abbonamento dove non è richiesto anticipo e il canone comprende tutti i servizi con la possibilità di uscita anticipata.

Il noleggio KINTO One

Il noleggio a lungo termine è una formula sempre più considerata quando si vuole guidare una nuova auto. Ogni Casa ha le proprie offerte per rendere meno stressante e costoso il possesso del veicolo, ma una delle più interessanti è senza dubbio quella del Gruppo Toyota.

Disponibile per tutti i modelli Toyota e Lexus, veicoli commerciali inclusi, KINTO One dà la possibilità di scegliere una gamma fra le più complete in termini di veicoli elettrificati così da risparmiare sui consumi e ridurre il proprio impatto ambientale, oltre alla possibilità di beneficiare di una serie di vantaggi fiscali.

Come funziona

Il noleggio a lungo termine di KINTO One punta a semplificare l’esperienza di utilizzo e gestione della propria Toyota o Lexus. Avendo come unico referente il concessionario scelto, KINTO One assicura una Customer Experience di livello grazie al servizio offerto dalla rete ufficiale Toyota e Lexus, in grado di assistere ogni utente – che sia un cliente privato, partita iva e azienda - in ogni fase del processo con personale dedicato e accuratamente formato, forte di una ventennale esperienza nella distribuzione e manutenzione di veicoli elettrificati.

Il servizio può contare su un canone di noleggio personalizzabile in base a vari parametri, tra cui l’anticipo, la durata del contratto, il chilometraggio incluso e i servizi di cui si ha bisogno.

Un altro punto importante di KINTO One è la possibilità di scegliere un modello full hybrid, plug-in hybrid o full electric della gamma Toyota e Lexus, a partire da vetture più compatte come Toyota Yaris e Lexus LBX fino ad arrivare alle più grandi RAV4 (disponibile sia full hybrid che plug-in) e alle full electric Toyota bZ4X e Lexus RZ . Vetture dotate di telematica di bordo e antifurto di serie.

Di base, il canone mensile di noleggio include i seguenti servizi:

Manutenzione ordinaria e straordinaria presso la rete ufficiale Toyota e Lexus;

Assicurazione RCA, Kasko, furto e incendio, eventi naturali e PAI. In caso di furto è sempre garantito un veicolo sostitutivo per 30 giorni;

Assistenza stradale 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;

Supporto amministrativo per la gestione di eventuali multe, il pagamento del bollo e la messa su strada, con un call center dedicato per rispondere ad ogni richiesta.

A questi si possono aggiungere diversi servizi opzionali:

Cambio pneumatici estivi e invernali;

La carta carburante utilizzabile nel network di stazioni di rifornimento partner del Gruppo Toyota;

Veicolo sostitutivo in caso di guasto o sinistro;

Pick Up and Delivery, per la consegna dell’auto e per i servizi di manutenzione e cambio gomme;

Veicolo di pre-assegnazione: nell’attesa della nuova auto, ne viene fornito uno sostitutivo in tempi brevi.

In altre parole, un’esperienza No Stress

Una caratteristica davvero innovativa per chi sceglie la formula KINTO One è la possibilità di includere in anticipo nel canone mensile dei crediti prepagati di mobilità denominati “Mobility Pack’’ (da 100€ a 2.000€). Questa formula offre mobilità aggiuntiva da utilizzare quando il Cliente lo desidera o ne ha necessità, attraverso il servizio di Car Sharing KINTO Share.

Attraverso i Mobility Pack si possono dunque coprire tutte quelle esigenze di mobilità complementare o temporanea, quali ad esempio disporre di un’auto più grande per un week-end, di una city car aggiuntiva per un componente della famiglia, oppure di un’auto sostitutiva mentre la propria è in assistenza.

La flessibilità durante il noleggio

Il noleggio KINTO One offre anche una nuova funzionalità, la KINTO One Matrix, che permette al guidatore di estendere o ridurre il chilometraggio e la durata del piano durante il contratto, adattandolo alle proprie esigenze di mobilità anche dopo essere entrato in possesso dell’auto, conoscendo tutte le combinazioni di canone, durata e chilometraggio già in fase di preventivo.

Una funzionalità estremamente innovativa per il mercato noleggio che rende l’esperienza di guida realmente flessibile e personalizzabile e che dà al cliente una visione chiara e trasparente del proprio piano. Per avere un’idea del canone, si può usare anche il configuratore presente sul sito di KINTO Italia: inserendo chilometraggio e durata prevista, si può avere una stima del costo medio mensile. Per informazioni più precise e richiedere un preventivo, comunque, è consigliato recarsi direttamente in concessionaria.

Le novità del gruppo: Toyota C-HR e Lexus LBX

Due esempi importanti di offerte di noleggio a lungo termine KINTO One sono il nuovo Toyota C-HR e il nuovo modello Lexus LBX appena lanciati.

Il rinnovato SUV compatto Toyota si può avere, nel mese di maggio, nella versione Trend Eco FWD 2.0 plug-in hybrid da 299 euro al mese più IVA per 36 mesi e 30.000 km, con anticipo zero.

Nel canone sono inclusi la manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assicurazione RCA, Kasko, furto e incendio, eventi naturali, PAI, l’assistenza stradale e la messa su strada.

Toyota C-HR Lexus LBX

Nel caso della Lexus LBX, il noleggio KINTO One della full hybrid Cool 2WD da 136 CV è di 379 euro + IVA al mese per 36 mesi, con 30.000 km inclusi. L’anticipo è di 5.900 euro + IVA. Anche questa offerta è valida fino al 30 giugno 2024.

Nella dotazione del modello proposto sono inclusi il Lexus Safety System, l’infotainment da 9,8” con Lexus Premium Navigation, il quadro digitale da 12,3”, il climatizzatore automatico bizona, i cerchi in lega da 18” e gli interni in eco-pelle.

Anche qui, la rata include manutenzione ordinaria e straordinaria, l’assicurazione RCA, Kasko, furto e incendio, eventi naturali, PAI, l’assistenza stradale e la messa su strada.