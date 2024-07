Una festa creata per i fan e dai fan. Per tre giorni, in Germania l'area attorno alla Volkswagen Arena di Wolksburg si trasformerà in una GTI Fan City. Oltre 700 proprietari di GTI e R presenteranno i loro veicoli e ci saranno decine di attività pensate anche per intrattenere l'intera famiglia, bambini compresi.

Se state pensando di fare un salto lì a fine luglio (l'evento di tiene dal 26 al 28) qui trovate tutte le informazioni utili; altrimenti in quei giorni seguiteci con attenzione sui social perché noi di Motor1.com Italia ci saremo e vi racconteremo il GTI Fan Fest 2024 in diretta.

GTI Fan Fest 2024: cosa vedere

"Sono particolarmente lieto che terremo il primo grande incontro GTI in un nuovo formato a Wolfsburg esattamente 50 anni dopo che la prima Golf ha lasciato la catena di montaggio di Wolfsburg", ha detto Thomas Schafer, CEO del marchio Volkswagen.

I modelli GTI di tutte le otto generazioni di Golf, così come le versioni GTI della Lupo, della Polo e up!, saranno quindi esposti al festival dei fan attorno allo stadio VfL Wolfsburg. Ci saranno anche le varianti sportive GTX dei modelli ID e sarà possibile vedere dal vivo la GTI Concept.

Volkswagen ID. GTI Concept

Gli appassionati di tuning troveranno l'influencer Jean Pierre Kraemer ('JP Performance') e tante altre auto speciali da esposizione, oltre ad una selezione dei modelli più spettacolari di Volkswagen Motorsport e ai veicoli messi a punto dai tirocinanti in Volkswagen.

Il programma inizia venerdì dalle 12:00, negli altri giorni dalle 11:00. Domenica pomeriggio, circa 200 modelli GTI e R sfileranno attraverso il sito dello stabilimento e ci sarà anche un banco di prova mobile delle prestazioni nel parcheggio per i conducenti GTI e R. Ogni giorno, infine, saranno offerte numerose attività per i bambini; ci saranno il simulatore di corsa Sturmkind DR!FT, quello di guida presso la Volkswagen R, si potrà fare un tour dello stadio e molto altro.

GTI Fan Fest 2024: come arrivare

In auto il viaggio dall'Italia è molto lungo (circa 16 ore da Roma e 10 ore da Milano). Per chi volesse recarsi a Wolfsburg in aereo segnialiamo che l'aeroporto più vicino è quello di Hannover (HAJ) che dista 73.8 km. Altri aeroporti vicini sono Hamburg (HAM) (144 km), Leipzig (LEJ) (149.1 km), Bremen (BRE) (151.4 km) e Berlin Brandenburg (BER) (184.8 km).

Ricordiamo, a titolo informativo e agli eventuali appassionati che si receranno al Fan Fest con la propria macchina, che i possessori di modelli GTI e R e i possessori di biglietti VIP della community possono parcheggiare nei parcheggi VIP Nord (P1) e Süd (P2). Tutti gli altri veicoli possono essere parcheggiati nel parcheggio Nord (P3) e nel parcheggio multipiano Tor Ost.

GTI Fan Fest 2024: prezzi e biglietti

Un biglietto giornaliero costa 19,76 euro, ma è disponibile anche un biglietto VIP per tre giorni.

Per venerdì pomeriggio, sarà disponibile anche un biglietto aggiuntivo per il Sundowner a 8,50 euro dalle 15:00.

L'ingresso è gratuito per bambini e ragazzi di età inferiore ai 18 anni.

Tutte le informazioni sull'evento e sulla biglietteria sono disponibili sul sito messe-ticket.de.