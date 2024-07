La Mercedes EQC non esiste più. Come confermato a Motor1.com USA da Jan Weber, International EQ-Product Communications di Mercedes, il primo SUV elettrico della Casa tedesca è fuori produzione dal secondo trimestre del 2023.

Così, il brand ha ritirato "silenziosamente" dal mercato il modello, nell'attesa di una Classe C elettrica che arriverà nel prossimo futuro.

Cambio d'identità

Anche se l'EQC non ha certamente fatto segnare record di vendite, come detto, ha avuto il merito di inaugurare l'era elettrica di Mercedes. Lo stop alla produzione non è mai stato ufficializzato da un comunicato della Casa, ma era nell'aria, visto che il modello era scomparso dai listini da qualche tempo.

2019 Mercedes EQC Edition 1886

A ciò si aggiunge il fatto che negli scorsi mesi sono stati "pizzicati" più di una volta dei prototipi di una berlina elettrica, che potrebbero anticipare la Classe C a batteria.

Non è chiaro se quest'ultima si chiamerà EQC, visto che Mercedes ha dichiarato da tempo di voler abbandonare la nomenclatura "EQ", ma se non altro sappiamo che il marchio ha in mente un'auto completamente diversa dal SUV che abbiamo imparato a conoscere sin dal suo lancio avvenuto nel 2019.

La nuova piattaforma

La Classe C elettrica riprenderà lo stile del concept Vision EQXX, puntando così su linee fluide e snelle e su diverse soluzioni aerodinamiche. Avrà dimensioni paragonabili a quelle di una Tesla Model 3 (lunga 4,72 m), la sua rivale numero uno, e dovrebbe poggiare sulla nuova piattaforma MMA.

Mercedes Classe C elettrica, il render di Motor1.com

Questa stessa architettura Mercedes darà vita ad altri tre modelli, ossia due crossover e una station wagon, che andranno a sostituire verosimilmente le attuali GLA, GLB e CLA Shooting Brake. Tutte queste Mercedes saranno proposte sia in versione 100% elettrica che con motori termici, dato che l'architettura si presta potenzialmente per ospitare anche powertrain ibridi.