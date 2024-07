Il 2023 è stato il primo vero anno di normalità dopo la pandemia, con abitudini di spostamento degli italiani tornate a livello normali, paragonabili a quelli del 2019. Non bisogna quindi stupirsi se - stando a quanto fotografato dal report incidenti stradali 2023 pubblicato da Aci e Istat - alcune voci sono salite. Ma molto meno di quanto ci si potesse aspettare.

Guardando ai numeri infatti ci sono stati meno incidenti lungo strade e autostrade italiane, mentre morti e feriti sono calati.

Situazione migliorata

Ecco i numeri del report sugli incidenti in Italia nel 2023

Anno Incidenti Morti Feriti 2023 166.525 3.039 224.634 2022 165.889 3.159 223.475 2019 172.183 3.173 241.384

Una situazione in leggero miglioramento dunque se paragonata al 2019, anno di riferimento per il decennio 2021-2030.

Scendendo nei dettagli la media giornaliera è stata di 456 incidenti (19 ogni ora), 615 feriti (25,6 ogni ora) e 8,3 morti (1 ogni 3 ore), per un costo sociale pari a 18 miliardi di euro, vale a dire l'1% del Pil nazionale.

Guardando invece ai singoli mesi quello peggiore è stato luglio 2023, con 16.536 incidenti, 346 morti e 22.486 feriti. Statistiche che forse non stupiscono, visto il classico inizio dell'esodo estivo con situazione di traffico critiche. Il mese "migliore" è stato invece febbraio: 10.946 incidenti, 192 morti e 14.707 feriti.

Guardando ai giorni della settimana il peggiore è il venerdì (26.673 incidenti), il migliore domenica (18.829 incidenti) mentre a livello di ore quella con il maggior numero di incidenti è alle 18.00 (13.247), le 5 del mattino in media ne hanno invece registrati 1.278.

Gli incidenti in Italia nel 2023, le Regioni

I dati raccolti e pubblicati da Aci e Istat hanno fotografato anche la situazione degli incidenti suddivisi per Regione

Regione Incidenti Morti Feriti Piemonte 10.028 178 13.917 Valle d'Aosta 289 5 411 Lombardia 29.190 377 38.028 Provincia di Bolzano 1.767 36 2.310 Provincia di Trento 1.289 35 1.759 Trentino-Alto Adige 3.056 71 4.069 Veneto 12.774 309 16.994 Friuli-Venezia-Giulia 3.187 56 4.122 Liguria 7.530 55 9.194 Emilia Romagna 16.809 279 21.818 Toscana 14.933 202 19.099 Umbria 2.280 45 3.136 Marche 4.956 89 6.727 Lazio 19.929 346 26.258 Abruzzo 2.974 72 4.155 Campania 10.242 220 14.676 Puglia 9.843 232 14.918 Basilicata 968 27 1.516 Calabria 2.840 109 4.385 Sicilia 10.830 241 15.855 Sardegna 3.391 110 4.619 Totale Italia 166.525 3.039 224.634

La Regione con il maggior numero di incidenti è la Lombardia - la più popolosa d'Italia - la più sicura invece è la Basilicata (i cui abitanti sono meno della metà di quelli di Milano) con 968 incidenti nel corso del 2023.

Incidenti in Italia, le cause

Come più volte sottolineato da altre inchieste e statistiche la causa principale degli incidenti in Italia è da ricercarsi dalle distrazioni alla guida, responsabili del 15,1% del totale, seguita dal mancato rispetto di precedenza o semaforo (12,9%) e velocità troppo elevata (8,4%), per un totale di 80.057 incidenti, pari al 36,5%.

Comportamenti che hanno portato a 18,7mila multe al giorno, per un totale di 6,8 in tutto il 2023, con divieto di sosta ed eccesso di velocità i comportamenti maggiormente sanzionati, seguite dall’inosservanza della segnaletica orizzontale e semaforica.