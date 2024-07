Che sensazioni provate quando ritirate la vostra auto nuova? I primi tempi sono assimilabili ad una love story in cui ci si emoziona di più. Per le funzionalità che si scoprono e per la rifiniture o i dettagli di design che si notano per la prima volta.

Ovviamente queste sensazioni iniziali non determinano la soddisfazione dell'acquirente nel lungo periodo, ma sono comunque importanti. E c'è chi le misura nei primi mesi dall'acquisto, come gli americani di J.D. Power che sondano le percezioni iniziali per macro categorie come design, prestazioni, sicurezza, usabilità, comfort, qualità percepita e tanto altro.

Con questi elementi più o meno tangibili viene stilata la classifica sulle auto nuove vendute negli Stati Uniti "che emozionano di più". A dominare la maggioranza delle classifiche per segmento sono i marchi asiatici e in particolari quelli coreani. Ma c'è anche BMW con tre modelli, Porsche e un'outsider italiana: l'Alfa Romeo Giulia.

Questione di Apeal

Acronimo di Automotive Performance, Execution and Layout, ovvero quell'indicatore ideato da J.D. Power che si propone di misurare quanto ogni auto nuova fornisca esperienze positive e gratificanti in termini di design, prestazioni, sicurezza, usabilità, comfort, qualità percepita e altro. I dati provengono direttamente dalle valutazioni dei proprietari dopo 90 giorni dall'acquisto.

Alfa Romeo Giulia BMW Serie 3

Come detto l'Alfa Romeo Giulia si è piazzata al primo posto nella classifica delle "Compact premium car" davanti a Lexus IS e BMW Serie 3, rispettivamente seconda a terza. La lista delle auto comprendeva anche modelli come Mercedes Classe C, Tesla Model 3, Volvo V60, Audi A4, Audi A5 e via dicendo.

Le migliori

La classifica di J.D. Power naturalmente comprende anche altri segmenti e una vincitrice generale: la BMW Serie 7. L'ammiraglia bavarese guarda tutte le concorrenti dall'alto in basso.

Da segnalare anche la presenza dell'Alfa Romeo Tonale, terza nel segmento Small Premium SUV dietro a Genesis GV60 e BMW X1.

BMW 760i xDrive

Di seguito le classifiche per i vari segmenti