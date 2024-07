Il cambiamento era nell'aria e sta per concretizzarsi: la giapponese Mitsubishi, scrive Nikkei, collaborerà con Honda e Nissan per rafforzarsi e combattere la dura concorrenza nel settore dei veicoli elettrici, dominata da aziende come la cinese BYD e l'americana Tesla. I tempi infatti sono ormai cambiati.

La Cina, oggi il più grande mercato automobilistico del mondo, è pieno di nuove case auto che si fanno concorrenza tra loro e i marchi storici, europei e giapponesi, faticano a stare al passo. Unendo le forze, le tre case giapponesi potranno contare su vendite complessive di oltre 8 milioni di veicoli.

EV e intelligenza artificiale

Mitsubishi Motors fa parte di un'alleanza di lunga data con Nissan (che ne detiene il 34%) e la francese Renault, ma già l'anno scorso le tre case sono state d'accordo sull'esigenza di ristrutturarsi, puntando a una partnership ridimensionata e più efficace. Una collaborazione separata tra Nissan, Honda e Mitsubishi potrebbe aiutare a ridurre i costi e ad accelerare lo sviluppo di ciò che chiede oggi il mercato: veicoli elettrici ed intelligenza artificiale.

Nissan, terza casa automobilistica giapponese, ha fortemente bisogno di una svolta. Negli Stati Uniti e in Cina sta perdendo costantemente quote di mercato e giovedì, come riporta Nikkei, ha tagliato le sue previsioni annuali dopo che i forti sconti negli Stati Uniti hanno quasi completamente azzerato i suoi utili del primo trimestre.

Per ora nessun commento

La notizia dell'alleanza resta tuttavia non ufficiale. Mitsubishi Motors ed Honda hanno rifiutato di commentare le indiscrezioni della stampa giapponese e un portavoce della Nissan ha ricordato che da tempo di parlava di nuove alleanze.

A marzo, infatti, Nissan e Honda hanno dichiarato che stavano valutando una partnership strategica per collaborare nello sviluppo di auto intelligenti.