Agosto sta ormai per arrivare e come ogni anno milioni di italiani sono pronti a mettersi in viaggio sulle principali strade e autostrade italiane verso le tante località turistiche del nostro Paese. Ma in quali giornate bisognerà fare più attenzione e a che ora sarà meglio partire?

Come sempre scopriamolo analizzando le previsioni del traffico per il mese di agosto divulgate da Autostrade per l'Italia e redatte in collaborazione con la Polizia Stradale che ha divulgato il Piano Estate 2024, che prevedono anche alcune ore da Bollino Nero.

Un mese difficile

Secondo le informazioni rilasciate sul sito di Autostrade per l'Italia e dalla Polizia Stradale, agosto sarà un mese particolarmente difficile dal punto di vista della viabilità. I primi disagi sono attesi a partire già da giovedì 1 agosto, giornata durante la quale una buona fetta di italiani inizierà a dirigersi verso le località scelte per le vacanze.

Previsioni traffico weekend 3 - 4 agosto 2024

La situazione peggiorerà nella giornata di venerdì 2 agosto e, in particolare, nel pomeriggio e nella serata, durante i quali sono previsti i primi due bollini rossi del mese.

Il peggio, tuttavia, è atteso per la mattinata di sabato 3 agosto, dove è prevista la prima condizione da bollino nero, seguita da un pomeriggio da bollino rosso, con situazione nella norma invece per quanto riguarda la serata.

Situazione più tranquilla, infine, per domenica 4 agosto e lunedì 5 agosto, durante i quali sono attesi solo bollini gialli, salvo per la mattinata della domenica durante la quale potrebbe verificarsi l'ultima situazione rossa.

Previsioni traffico weekend 10 - 11 agosto 2024

Per il weekend successivo, ovvero quello del 10 e 11 agosto, poi, è prevista una condizione analoga al precedente, con il consiglio dunque di mettersi in viaggio se possibile nelle ore serali per evitare il peggio.

Situazione tranquilla in direzione "vacanze" per tutto il resto del mese, a eccezione di alcuni bollini gialli che potete vedere in dettaglio nello schema qui sotto.

Le previsioni per il mese nel dettaglio

Previsioni traffico weekend 17 - 18 agosto 2024

Nel weekend 17 - 18 agosto 2024 inizieranno disagi per il rientro dalle ferie, con ingorghi verso le principali città italiane. Le previsioni del traffico indicano sabato 17 agosto e domenica 18 agosto come giornate critiche, durante le quali sia in mattinata che nel pomeriggio sono previste condizioni da bollino rosso in direzione delle principali città.

Previsioni traffico weekend 24 - 25 agosto 2024

Situazione analoga anche per quanto riguarda il fine settimana di sabato 24 agosto e domenica 25 agosto, weekend per il quale si prevedono condizioni da bollino giallo anche per le due serate.

Previsioni traffico weekend 31 agosto - 1 settembre 2024

L'ultimo giorno critico, infine, è atteso per sabato 31 agosto, durante il quale sono previste situazioni da bollino rosso verso le città sia per quanto riguarda la mattina che il pomeriggio.

A differenza dell'andata, in ogni caso, per il rientro non sono previste giornate o situazioni con bollini neri: un vantaggio non da poco.

Autostrade per l'Italia Falco, il drone per controllare il traffico in autostrada

Ricordiamo infine che per tutti i primi due fine settimana di agosto i mezzi pesanti saranno bloccati secondo il calendario annuale anche il venerdì dalle 16:00 alle 22:00, oltre al sabato e alla domenica - come di consueto - rispettivamente dalle 8:00 alle 22:00 e dalle 7:00 alle 22:00.

Negli ultimi 3 fine settimana del mese, invece, il blocco riguarderà solo i sabati e le domeniche, rispettivamente dalle 8:00 alle 16:00 e dalle 7:00 alle 22:00.

Le strade più intasate

Per capire nel dettaglio quali saranno le strade più soggette a intasamenti, la Polizia Stradale di recente e come anticipato ha divulgato il Piano Estate 2024, un lungo documento PDF che potete scaricare di seguito che spiega quali nodi cruciali del nostro Paese saranno interessati da maggiori disagi, soprattutto in ambito autostradale:

I consigli per i viaggi in autostrada

Se vi dovete mettere in viaggio per le vacanze estive o anche solo per qualche weekend non dimenticatevi di effettuare i controlli alla vostra auto, facendo attenzione ai livelli (olio, acqua e altri liquidi), freni, pneumatici e non solo. La sicurezza prima di tutto.

Se poi (come tutti) le lunghe code vi spaventano, un modo per evitarle, almeno in parte, è rappresentato dagli strumenti di pagamento elettronico dei pedaggi autostradali. Dopo anni di sostanziale monopolio di Telepass sono arrivati due concorrenti come UnipolMove e MooneyGo, per passare attraverso le porte apposite senza doversi fermare al casello.

Previsioni del traffico, come restare informati

Come al solito la raccomandazione è quella di prestare sempre la massima attenzione mentre si guida e di partire con l'auto messa a posto. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di effettuare un check-up o meglio un tagliando, per assicurarsi che ogni cosa funzioni a dovere.

Una volta per strada poi ci sono numerosi modi per conoscere in tempo reale le condizioni del traffico: