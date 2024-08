Entrati in agosto le previsioni del traffico iniziano a peggiorare rispetto a luglio, con l'arrivo del primo bollino nero, a indicare condizioni estremamente critiche. Il grosso degli italiani inizierà infatti le ferie, affollando le autostrade dello Stivale. Lo faranno con un meteo per lo più soleggiato e temperature in leggero calo.

Ma vediamo ora nel dettaglio le previsioni del traffico per il weekend del 3 e 4 agosto 2024.

Previsioni traffico sabato 3 agosto 2024

Le previsioni del traffico per la mattina di sabato 3 agosto indicano bollino nero, quello riservato alle peggiori condizioni del traffico possibili, con ingorghi e lunghe code. L'esodo estivo ha inizio e con lui il traffico congestionato. Per il pomeriggio la situazione rimarrà comunque critica, ma in leggero miglioramento con un bollino rosso, mentre la sera tutto dovrebbe rientrare nella normalità (bollino verde).

Inizieranno anche i rientri di chi ha fatto le ferie a luglio, con bollino giallo indicato per la mattina mentre pomeriggio e sera sono contraddistinti dal bollino verde.

Previsioni traffico domenica 4 agosto 2024

Per la mattina di domenica 4 agosto le previsioni del traffico tornano a indicare situazione critica con bollino rosso e nel corso della giornata la situazione è destinata a migliorare, con bollino giallo il pomeriggio e verde la sera.

Continuerà anche il primo accenno di controesodo: bollino giallo per mattina e pomeriggio, verde alla sera.

Le previsioni del traffico per l'estate 2024

Le previsioni meteo

Come detto le previsioni meteo danno situazione stabile in quasi tutta Italia.

Sabato 3 agosto prevalenza di tempo soleggiato su praticamente tutta Italia, tranne che per qualche rovescio sulle Alpi orientali e Appennino centrale. Ci sarà anche un calo delle temperature, con temperature massime di 38°.

Domenica 4 agosto al nord previste nubi sparse e schiarite quasi ovunque, fino alla Toscana. Anche Campania e calabria potrebbero essere interessate da meteo variabile. Sul resto della Penisola tempo sereno e temperature stabili rispetto a sabato.

I consigli per i viaggi in autostrada

Se vi dovete mettere in viaggio per le vacanze estive o anche solo per qualche weekend non dimenticatevi di effettuare i controlli alla vostra auto, facendo attenzione ai livelli (olio, acqua e altri liquidi), freni, pneumatici e non solo. La sicurezza prima di tutto.

Se poi (come tutti) le lunghe code vi spaventano, un modo per evitarle, almeno in parte, è rappresentato dagli strumenti di pagamento elettronico dei pedaggi autostradali. Dopo anni di sostanziale monopolio di Telepass sono arrivati due concorrenti come UnipolMove e MooneyGo, per passare attraverso le porte apposite senza doversi fermare al casello.

Previsioni del traffico, come restare informati

Come al solito la raccomandazione è quella di prestare sempre la massima attenzione mentre si guida e di partire con l'auto messa a posto. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di effettuare un check-up o meglio un tagliando, per assicurarsi che ogni cosa funzioni a dovere.

Una volta per strada poi ci sono numerosi modi per conoscere in tempo reale le condizioni del traffico: