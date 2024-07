Un anno fa vi abbiamo parlato della Diablo Eccentrica, un restomod che riprende alcuni elementi dalle varie edizioni di Diablo prodotte tra il 1990 e il 2001.

Nata grazie all'imprenditore Emanuel Colombini (collezionista, pilota nel campionato Lamborghini Super Trofeo e fondatore della Eccentrica Cars, startup con base a San Marino), in collaborazione con BorromeodeSilva e vari partner (tra cui Pirelli, Brembo, Marantz, Capristo e Alcantara), la Diablo Eccentrica, replicata in appena 19 esemplari, sarà alla Monterey Car Week, in programma negli Stati Uniti dal 9 al 18 agosto 2024.

Come dimenticare la Diablo?

La Diablo, prodotta dal 1990 al 2001, è stata l'erede della Countach e ha anticipato la Murcielago. Arrivata sul mercato quando Chrysler era proprietaria di Lamborghini è stata prodotta in 2.884 unità equipaggiate con motore V12 da 5,7 litri o 6,0 litri e cambio manuale a cinque rapporti.

Lo studio di design BorromeodeSilva ha svolto un ruolo chiave nell'esaltare la personalità della Diablo e preservare il suo carattere iconico nell'Eccentrica. Il restomod conserva infatti il design classico, ma utilizza materiali compositi e un telaio tubolare in acciaio rinforzato e temprato.

Una delle caratteristiche di spicco dell'Eccentrica sono, ad esempio, i fari a scomparsa, presenti sulle prime versioni della Diablo e poi sostituiti da proiettori fissi. Gli interni, allo stesso modo, combinano il minimalismo degli anni '90 con la tecnologia più avanzata.

Diablo Eccentrica, dimensioni e prestazioni

Il cuore pulsante dell'Eccentrica è un motore V12 che eroga una potenza di 550 CV a 7000 giri/min e una coppia massima di 600 Nm a 6500 giri/min. La velocità massima è di 335 km/h, il rapporto peso/potenza è di 2,91 kg/cv e lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,8 secondi.

La lunghezza complessiva dell'Eccentrica V12 è di 4.437 mm, mentre la larghezza è pari a 103 mm. L'altezza di 1.114 mm contribuisce a un baricentro basso e quindi a una migliore maneggevolezza. Il passo è stato allungato a 2.665 mm, con un aumento di 15 mm rispetto alla Diablo, per una maggiore stabilità alle alte velocità.

Queste modifiche, infatti, migliorano la tenuta di strada, la deportanza e la distribuzione del peso, che è del 41% anteriore e del 59% posteriore. Inoltre, l'altezza minima da terra è di 125 mm, il che dovrebbe garantire un equilibrio ideale tra prestazioni e praticità su strada.

La trasmissione della potenza al suolo è assicurata da pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R, un semislick da pista omologato anche per uso stradale. Inoltre, è stato introdotto un impianto frenante con dischi da 380 mm sull'asse anteriore e pinze a sei pistoncini appositamente sviluppate da Brembo.