C'è una data. L’erede della Lamborghini Huracan debutterà il prossimo 16 agosto alla Monterey Car Week negli Stati Uniti. L'annuncio è stato dato dalla Casa stessa durante la presentazione dei risultati del primo semestre 2024, che hanno visto proprio gli USA in testa come singolo Paese per numero di unità consegnate.

Le informazioni riguardo la prossima piccola Lambo sono ancora poche, quel che è già certo, però, è che sarà dotata di un nuovo motore V8 biturbo ibrido già presentato e che, forse, potrebbe chiamarsi Temerario. Ecco le ultime informazioni.

Ibrida per il futuro

La nuova sportiva di Sant'Agata Bolognese sarà una supercar HPEV, come viene chiamata dalla Casa, ovvero acronimo di High Performance Electrified Vehicle, e sarà il modello che "segnerà il completamento del processo di ibridizzazione della gamma".

Come abbiamo detto, sotto al cofano troverà posto un nuovo motore V8 biturbo abbinato a un sistema ibrido, che, con nome di progetto Lamborghini 634, dovrebbe essere in grado - grazie all'ausilio di un motore elettrico da 150 CV posizionato tra l'8 cilindri e il cambio a doppia frizione - di sviluppare fino a circa 900 CV di potenza tra i 9.000 e i 9.750 giri/min e 730 Nm di coppia tra i 4.000 e i 7.000 giri/min, potendo raggiungere un regime massimo di rotazione di 10.000 giri/min.

Nonostante le tante informazioni riguardo il powertrain, tuttavia, a essere ancora poche sono invece le notizie riguardo il nome, che, in base a quanto avevamo spiegato in un articolo dedicato, potrebbe essere Temerario: un naming depositato dalla Casa il 2 aprile 2024, con tanto di lettering dedicato.

Lamborghini, il motore V8 biturbo ibrido della nuova Huracan

Ancora meno, infine, sono le informazioni riguardo il design degli esterni, che avevamo provato a immaginare tempo fa nel rendering che potete vedere in copertina, con luci su due livelli e linea del tetto molto affusolata come da tradizione.

Un semestre di successi

Come abbiamo detto l'annuncio della data ufficiale di presentazione dell'erede della Lamborghini Huracan è stato dato durante la presentazione dei risultati aziendali - piuttosto positivi - dei primi sei mesi del 2024.

Per riassumere brevemente questi importanti numeri, Automobili Lamborghini da gennaio a giugno ha consegnate 5.558 auto, suddivise in 2.498 unità per l'area EMEA, 1.849 unità per l'America e 1.211 unità per l'area APAC, generando un fatturato di 1.621 milioni di euro, in aumento del 14,1% rispetto allo stesso periodo del 2023.

E Parlando proprio di consegne, sono questi stessi numeri che spiegano il perché del debutto dell'erede della Huracan alla Monterey Car Week. A livello di singoli Paesi, infatti, gli Stati Uniti sono rimasti in testa in termini di vendite con 1.621 vetture, seguiti dalla Germania con 595 unità, dal Regno Unito con 514 unità e dal Giappone con 354 unità.

Lamborghini Lamborghini Revuelto Lamborghini Urus SE

In base a quanto comunicato dalla Casa, il portafoglio ordini è attualmente molto solido, con la nuova Revuelto che prevede oltre due anni di attesa per riceverla e con l'attuale Huracan che ha ordini in grado di coprire interamente la produzione fino alla chiusura delle linee produttive, prevista entro la fine dell'anno.

Allo stesso tempo anche la nuova Urus SE ibrida plug-in, lanciata a fine aprile in occasione del Beijing International Automotive Exhibition, ha ottenuto un’ampia risposta positiva da parte dei clienti, con ordini che già coprono circa un anno di attesa.