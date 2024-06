La Lamborghini Urus Performante della Polizia di Stato è in viaggio verso Capo Nord, per supportare l'associazione Juppiter con il progetto “pionieri della Carovana dei Talenti”, grazie al quale ragazzi diversamente abili, educatori e giovani talenti mirano a raggiungere il punto più a nord dell'Europa continentale.

Viaggio ai confini del mondo

Il viaggio, a cui ha deciso di prendere parte anche la Polizia di Stato con la nuova Lamborghini Urus Performante donata dalla Casa di Sant'Agata Bolognese, è iniziato il 19 giugno 2024 da Civita di Bagnoregio (Viterbo) e porterà 5 ragazzi con disabilità, 5 giovani talenti della musica e dello sport e 5 esperti di comunicazione attraverso tutto il Continente europeo, fino al punto più a Nord.

L'equipaggio della Polizia di Stato a bordo del super SUV sarà incaricato di seguire la carovana con tutta l'attrezzatura medica necessaria a una corretta assistenza sanitaria in strada, qualora ce ne fosse bisogno, e un medico della Polizia, specializzato nel fornire assistenza a persone con disabilità e a operare in ambienti estremi.

La partenza della carovana da Civita di Bagnoregio

Ma non solo. Il progetto sarà supportato per intero anche dal concessionario L’Automobile Roma e insieme all'equipaggio della Urus ci saranno anche altri 11 conducenti dell'Associazione nazionale autieri d'Italia, 5 educatori, uno psicologo e il presidente stesso di Juppiter, Salvatore Regoli, ideatore del progetto.

La super Urus

La Lamborghini Urus concessa in comodato d'uso gratuito dalla Casa stessa alla Polizia di Stato è una versione Performante, dunque con il 4.0 V8 biturbo non elettrificato da 666 CV e 850 Nm di coppia, numeri capaci di spingerla da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e garantirgli una velocità massima di 306 km/h.

Si tratta della sesta auto del Toro a essere consegnata alla Polizia e celebra la collaborazione tra il marchio e le forze dell'ordine che dura da quasi 20 anni.