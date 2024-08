L'iniscrezione è confermata: in una nota congiunta Nissan, Honda e Mitsubishi annunciano di aver firmato un memorandum d'intesa per discutere la collaborazione sullo sviluppo di auto elettrificate e con intelligenza artificiale.

L'accordo si basa su quello firmato da Nissan e Honda il 15 marzo e punta anche ad accelerare il raggiungimento della neutralità carbonica, azzerare gli incidenti stradali sulle auto dei brand giapponesi e creare nuove opportunità di business.

Gli obiettivi da raggiungere

Il Representative Executive Officer, Presidente e CEO, Nissan, Makoto Uchida, ha accolto Mitsubishi Motors nella partnership Honda-Nissan sicuro che dalla collaborazione tra le tre aziende si genererà "un valore maggiore" e si arrivi ad offrire "prodotti e servizi unici" da ciascuna azienda.

"L'industria automobilistica è in un periodo di trasformazione che si dice avvenga una volta ogni secolo - ha sottolineato il Presidente e Rappresentante Esecutivo di Honda, Toshihiro Mibe -. Ci aspettiamo che la combinazione di tecnologie e conoscenze coltivate da Nissan e Honda, così come la forza e l'esperienza di Mitsubishi Motors, ci consentiranno di risolvere più rapidamente vari problemi relativi all'elettrificazione e all'intelligenza su scala globale e di aiutare a guidare le riforme sociali come un top runner."

Nissan e Honda hanno infatti appena siglato l'accordo definitivo per sviluppare una nuova piattaforma e mettere a punto inediti powertrain per auto elettriche con l'obiettivo di competere meglio nel mercato globale.

"La collaborazione con i partner è essenziale nell'industria automobilistica odierna, che sta subendo rapidi cambiamenti a causa di innovazioni tecnologiche come l'elettrificazione e l'intelligenza - ha concluso Representative Executive Officer, Presidente e CEO, Mitsubishi Motors, Takao Kato -. Crediamo di poter scoprire nuove possibilità in una varietà di campi attraverso la collaborazione tra le tre aziende".