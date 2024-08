La gamma di fuoristrada di Toyota potrebbe allargarsi molto presto. Secondo Autocar India, a partire da novembre inizierà la produzione della nuova FJ Cruiser, un modello compatto che sarà venduto - almeno in un primo periodo - in Thailandia.

Il media asiatico riporta anche le prime informazioni su questo fuoristrada, che potrebbe arrivare anche in Europa nel prossimo futuro in una veste completamente diversa.

La ricetta per il Sud-Est asiatico

Stando ad Autocar India, la FJ Cruiser (erede dell'omonimo modello prodotto dal 2006 al 2022, ma mai commercializzato in Europa) dovrebbe basarsi su una versione modificata della piattaforma IMV, da cui derivano anche Hilux e Fortuner.

Toyota Compact Cruiser EV Concept

Questa Toyota avrà uno stile piuttosto squadrato e robusto, con passaruota muscolosi e uno stile complessivamente ispirato alla concept Compact Cruiser EV mostrata alcuni anni fa. Dovrebbe avere un passo di 2,75 m e una lunghezza inferiore a 4,5 metri, mentre a livello di motorizzazioni ci si aspettano dei 2,4 e 2,8 litri diesel.

Questi ultimi sono propulsori sicuramente adeguati ai mercati del sudest asiatico, ma poco appetibili per l'Europa, anche solo per motivi normativi legati alle emissioni. Ecco perché il modello per il Vecchio Continente potrebbe essere qualcosa di completamente diverso.

La versione europea

Per l'Europa, Toyota potrebbe optare per una formula specifica, magari basata su una piattaforma più recente come la TNGA e con powertrain elettrificati.

L'aspetto del modello potrebbe essere simile a quello ipotizzato dal nostro render, in cui ci immaginiamo delle forme decisamente personali e poco lontane dalla già citata Compact Cruiser.

La "baby" Toyota Land Cruiser, il render di Motor1.com

Sotto il cofano potremmo trovare propulsori mild hybrid, full hybrid o ibridi plug-in e non è da escludere la presenza di eventuali versioni 100% elettriche. Tuttavia, Toyota non ha rilasciato ancora delle informazioni ufficiali al riguardo e per saperne di più dovremo attendere ancora qualche mese.