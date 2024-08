Aehra e SUV e Aehra Sedan. Ecco come erano conosciuti fino a ieri i modelli della startup italiana che mira a produrre auto elettriche di lusso. I prototipi sono già stati presentati, c'è anche la sede dello stabilimento - a Mosciano Sant'Angelo, in provincia di Teramo (Abruzzo) - operativa dal 2026 e dalla superficie di 207.000 mq. Mancavano solo due dettagli, che dettagli non sono. I nomi delle due auto.

Detto, fatto: ecco le Aehra Impeto ed Estasi, rispettivamente SUV e berlina/coupé. Solo elettriche, con inizio produzione previsto entro metà 2026, con capacità massima fissata a 25.000 unità all'anno. Obiettivo che la Casa si è prefissata di raggiungere nei prossimi anni. Un piano che prevede un piano di investimenti di 1,2 miliardi di euro.

Premium made in Italy

Unite da una nuova scocca in fibra di carbonio le due Aehra sono solo elettriche e promettono autonomie al top della categoria.

La Aehra Impeto si caratterizza per una carrozzeria filante, sbalzi particolarmente ridotti, cerchi che arrivano fino a 24" e 4 porte ad apertura alare. Lunga 5,1, larga 2, alta 1,64 metri e con passo di 3 ha un peso dichiarato inferiore alle 2 tonnellate.

Aehra Impeto

Il powertrain è costituito da una coppia di motori da 816 CV (600 kW) alimentati da un pacco batterie da 900 Volt dalle caratteristiche ancora sconosciute ma che, secondo i dati dichiarati, promette più di 800 km di autonomia. I prezzi definitivi sono ancora da dichiarare ma l'intenzione è quella di posizionarsi tra 160.000 e 180.000 euro.

Aehra Estasi

La Aehra Estasi riprende lo stile del SUV, abbassando naturalmente l'assetto, con dimensioni simili: lunghezza 5,1 metri, larghezza 2, altezza 1,43 e passo di 3. Il tutto ancora una volta per meno di 2 tonnellate di peso. Il powertrain è condiviso con la Impeto e il prezzo dovrebbe partire intorno ai 160.000 euro.