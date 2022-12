La startup italiana Aehra ha da poco presentato il suo crossover elettrico ancora senza nome. Lo ha fatto mostrando solo l’aspetto esterno. Ebbene, ora tocca all’abitacolo.

Apriamo quindi idealmente le porte – già questa sembra essere un’esperienza unica – e diamo un’occhiata a quello che attende gli occupanti di questa vettura tutta particolare.

Cinema a scomparsa

Estremamente personale fuori, la Aehra non poteva certo avere un interno “convenzionale”. La prima cosa che si nota è l’enorme display che si estende per tutta la larghezza della plancia.

Ha la particolarità di potersi muovere. Si ritrae verso il basso lasciando visibile solo la parte superiore (quella riservata a strumentazione, navigatore satellitare e specchietti retrovisori, naturalmente sostituiti da due telecamere), e si alza a vettura ferma trasformando il crossover in una specie di cinema, di centro dedicato all’intrattenimento o di ufficio.

Il display a sbalzo si ritrae parzialmente quando si viaggia

Lo schermo, naturalmente, è completamente configurabile, così da consentire a chiunque di sfruttarne al meglio il potenziale. Il mega display non è solo. Sotto di esso, al centro, c’è un touchscreen dal quale si comandano tutte le funzioni presenti nel sistema di infotainment. Come su un’auto “normale”, per capirci. E poi c’è anche un monitor integrato nel volante.

Guarda il primo contatto con la Aehra nel nostro video:

Sportiva con spazio

Ecco, il volante: non ha la classica forma circolare: offre una corona vagamente squadrata che, a detta dei progettisti, rende omaggio alle auto da corsa e alle cloche degli aerei. Ha, come detto, un piccolo monitor al centro che riporta informazioni di base come velocità e autonomia.

Per il resto, la Aehra ha pavimento completamente piatto, a tutto vantaggio dell’abitabilità generale, e quattro e sedili ampiamente configurabili, con quelli posteriori (si potrà scegliere se averla a 4 o 5 posti) che possono essere reclinati per garantire massimo comfort a chi si accomoda in seconda fila.

La spettacolare apertura porte della Aehra

Per conoscere meglio l’auto, che abbiamo già toccato con mano, dovremo aspettare ancora un po’, visto che le consegne ai clienti sono programmate per il 2025. Per ingannare l’attesa, Aehra presenterà un secondo modello - una berlina – a febbraio del prossimo anno.