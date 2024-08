Lunghezza: 4.630 mm

Larghezza: 1.870 mm

Altezza: 1.620 mm

Passo: 2.760 mm

Bagagliaio: 572/1.510 litri

Da classica coupé due porte a SUV elettrico, che della progenitrice mantiene unicamente l'andamento del lunotto. La nuova Ford Capri è un'auto completamente differente, figlia dei nostri tempi. Un SUV coupé esclusivamente elettrico, con meccanica dedicata firmata Volkswagen, quella piattaforma MEB che fa da base a numerosi modelli del Gruppo tedesco.

A dispetto delle proporzioni la Ford Capri 2024 offre buono spazio a bordo, sia per passeggeri sia per bagagli, con dimensioni da SUV medio che però non ne fanno un modello formato XXL.

Ford Capri, le dimensioni

La Ford Capri è lunga 4,63 metri - vicina a modelli come Ford Kuga, Honda CR-V e Volkswagen ID.5 - con larghezza di 1,87, altezza di 1,62 e passo, la distanza tra il centro ruota anteriore e quello posteriore, di 2,76 metri. Il tutto a beneficio dell'abitabilità, anche per i passeggeri più alti.

Ford Capri 2024

Ford Capri, abitabilità e bagagliaio

L'uso di una piattaforma dedicata alle elettriche permette alla Ford Capri di sfruttare bene gli spazi, offrendo tanti centimetri a tutti gli occupanti, anche in altezza con il tetto discendente che non chiede particolari sacrifici ai più alti. La finestratura posteriore ridotta e i montanti particolarmente massicci però compromettono la luminosità interna. La forma dei sedili è regolare e la mancanza del tunnel della trasmissione invece permettono anche a chi siede al centro di godere di un buon comfort.

Ford Capri 2024, gli interni Ford Capri 2024, il bagagliaio

Davanti il tunnel centrale è di grandi dimensioni e nasconde al suo interno un pozzetto da 17 litri, dove riporre numerosi oggetti.

Il bagagliaio ha forme regolari e offre da un minimo di 572 a un massimo di 1.510 litri di capacità.

Ford Capri, le concorrenti con dimensioni simili

Guardando ai SUV coupé elettrici la lista delle concorrenti della Ford comprende Volkswagen ID.5, Skoda Enyaq Coupé, Audi Q4 e-tron Sportback e Cupra Tavascan, con le quali la Ford Capri condivide la piattaforma, e BMX X2/iX2, l'unica disponibile sia con unità termiche sia con powertrain a batteria. Allargando lo sguardo a modelli con motorizzazioni tradizionali o elettrificate ci sono Citroen C4 X e Renault Arkana.