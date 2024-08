Il listino della Ford Capri si amplia con l'aggiunta della nuova versione d'accesso da 170 CV e batteria da 52 kWh.

Si tratta dell'inedito powertrain "base" disponibile su molti dei veicoli progettati e prodotti sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen e che prevede sul crossover americano, secondo il ciclo WLTP, almeno 370 km di autonomia con una sola ricarica.

La porta d'ingresso all'elettrico

Il nuovo powertrain d'accesso della Ford Capri prevede un solo motore posizionato sull'asse posteriore e in grado di generare 125 kW, ovvero circa 170 CV di potenza di picco, grazie all'alimentazione fornita da una batteria di dimensioni ridotte da 52 kWh: un valore che avevamo già anticipato nei numerosi articoli sia riguardo il nuovo modello dell'Ovale Blu sia riguardo altri modelli basati sulla stessa piattaforma, come per esempio la nuova Audi Q4 35 e-tron.

L'ingresso ufficiale di questa motorizzazione nei listini europei è previsto per l'inizio del 2025, data a partire dalla quale potrà essere ordinata in tutti i concessionari, con prezzi per l'Italia a partire da 47.750 euro, ovvero con una riduzione di 8.750 euro rispetto alla variante da 286 CV e batteria da 77 kWh con stessa dotazione.

Ford Ford Capri (2024)

I prezzi della nuova Ford Capri