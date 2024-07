La guida (quasi) autonoma di Ford può ora essere utilizzata su 133.000 km di autostrade europee grazie al via libera ricevuto dalla Commissione Europea.

Non si tratta del primo e unico sistema di assistenza alla guida di livello 2.5 (anche se formalmente è ancora classificato di livello 2), ma la sua approvazione rappresenta un grande passo avanti per questo genere di tecnologia.

Tanti Paesi per tante strade

La sperimentazione del sistema BlueCruise di Ford in Europa è iniziata nel Regno Unito circa un anno fa e oggi, dopo l'approvazione da parte della Commissione Europea, anche la parte continentale sarà aperta alla guida semi autonoma della Casa.

Come detto il totale delle strade su cui sarà possibile guidare senza mani (ma prestando sempre attenzione a ciò che ci circonda) è passato come detto a 133.000 km, classificati dal sistema in zone chiamate Hands-Free Blue Zones.

Il sistema BlueCruise di Ford

Ford BlueCruise, dove è legale

La funzione senza mani, offerta su diversi modelli Ford di nuova generazione in base a quanto comunicato dalla Casa, tra cui appunto la Mustang Mach-E - che abbiamo provato un anno fa in Inghilterra - può essere attivata ora in un totale di 15 Paesi europei: a Gran Bretagna, Spagna e Germania si uniscono ora infatti Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia e Svezia.

Ford BlueCruise, come funziona

Ma come funziona la guida semi autonoma di Ford? Come detto il BlueCruise fa parte di una nuova generazione di sistemi di assistenza alla guida di livello 2 evoluto, definito 2.5.

A differenza dei normali cruise control adattivi, infatti, questo nuovo insieme di ADAS è in grado - sempre in autonomia - anche di sterzare, cambiare corsia, accelerare e frenare in base alle condizioni del traffico e di permettere la guida "senza mani" su alcuni tratti specifici di strada, pur mantenendo sempre l'attenzione. Il termine tecnico è hands-off, eyes-on

In base a quanto specificato dalla Casa, il sistema può essere attivato su abbonamento direttamente sfruttando la connessione internet dell'auto e può essere testato con una prova gratuita di 90 giorni, espandibile con un abbonamento annuale o mensile.

BlueCruise, il sistema di guida autonoma di Ford

Ashley Lambrix, direttore generale di BlueCruise per Ford Motor Company, ha commentato:

"Crediamo che BlueCruise possa rendere la guida in autostrada più facile e più piacevole sia che tu sia nel traffico stop-and-go o in un lungo viaggio su strada, e con questa recente sentenza ci permetterà di offrire ancora più clienti l'accesso a BlueCruise in tutta Europa". "Espandere la disponibilità di Blue Zones oltre la Gran Bretagna, la Germania e la Spagna è anche un'enorme pietra miliare per noi, consentendo ai clienti di utilizzare BlueCruise per un viaggio su strada multi-paese".