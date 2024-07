La storia della Ford Fiesta si è conclusa a luglio 2023, con l'ultimo esemplare prodotto dell'attuale generazione. Ma quello vissuto un anno fa potrebbe essere stato solo un "arrivederci" e non un vero e proprio addio.

Stando a quanto riportato da Autocar, i piani della Casa americana prevedono l'arrivo di alcuni modelli compatti dal 2026 in poi, tutti basati su una nuova piattaforma.

Una nuova famiglia

Lo sviluppo della nuova architettura è stato affidato ad Alan Clarke, ex ingegnere Tesla. Da lei prenderanno vita modelli più compatti e più economici posizionati al di sotto di Explorer, Capri e Mustang Mach-E.

Secondo quanto rivelato da Marin Gjaja, Chief Operating Officer della divisione Model e di Ford, la prima vettura basata sulla nuova piattaforma arriverà tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027 ed esordirà prima di tutto negli Stati Uniti, per poi essere venduta anche in Europa.

Ford Fiesta restyling (2022) Ford Puma restyling 2024

Questo primo modello potrebbe essere la nuova generazione della Puma, mentre al momento possiamo solo ipotizzare quali saranno gli altri prodotti.

Tuttavia, la convinzione di Gjaja è che "col tempo, le auto elettriche diventeranno sempre più piccole" ed è per questo motivo che è facile immaginare una vera e propria famiglia di vetture compatte. E un ritorno della Fiesta, un nome storico per il marchio, forse ancora più di Mustang, Capri ed Explorer, almeno in rapporto alle vendite conseguite nel corso dei decenni.

Un team specializzato

Di sicuro, le risorse impiegate da Ford per questa piattaforma sono notevoli. Un recente rapporto del sito statunitense TechCrunch ha rivelato che il team che ha lavorato all'architettura ammonta a circa 300 persone. Tra di essi figurano anche ingegneri di Tesla, Rivian e Apple, e persino aerodinamici di Formula 1.

Per quanto riguarda i powertrain, Gjaja spiega che la nuova architettura probabilmente utilizzerà la tecnologia delle batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) a basso costo, che sta rapidamente diventando dominante nei veicoli elettrici.

Inoltre, le forme di queste future Ford "non saranno convenzionali" e saranno "differenziate" nei rispettivi segmenti. Non resta che attendere i prossimi sviluppi per capire che direzione prenderanno i progetti del brand statunitense.