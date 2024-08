Audi RS 6, BMW M3 Touring (o M5 Touring, visto il suo recente debutto) e Mercedes C 63 AMG sono solo alcune delle station wagon più esagerate al mondo.

Potenti, certo, ma anche pratiche, per chi non vuole compromessi tra prestazioni e viaggi in famiglia. A questo elenco potremmo aggiungere una Skoda Superb SW di terza generazione molto speciale realizzata nel Regno Unito come esemplare unico.

Insospettabilmente sportiva

Ribattezzata "Sleeper Edition" e commissionata da Skoda UK, questa Superb è stata messa a punto dal tuner inglese RE Performance. Il 2.0 TSI 4 cilindri originale è stato completamente rivisto sia dal punto di vista dell'elettronica che delle componenti, per arrivare a 477 CV e 662 Nm (contro i 280 CV e 400 Nm del propulsore di serie).

Numeri mostruosi resi possibili grazie a una nuova turbina Garrett e alle modifiche al sistema di alimentazione, all'intercooler e all'aspirazione. Inoltre, i tecnici inglesi hanno installato delle sospensioni KW regolabili in altezza (e più basse di 5 cm rispetto al modello base) e freni AP Racing.

Skoda Superb SW Sleeper Edition

A ciò si aggiunge un impianto di scarico downpipe per dare ancora più voce al 2 litri. Invariati, invece, il cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e la trazione integrale presenti sulla Superb originale.

Skoda e RE Performance non forniscono informazioni riguardo alle prestazioni, ma è lecito attendersi uno scatto 0-100 km/h inferiore ai 5 secondi e una velocità massima superiore ai 250 km/h. Così, nei tratti senza limiti dell'Autobahn tedesca potrete sorprendere tantissime sportive e supercar in corsia di sorpasso.

Peccato, però, che questa Superb sia stata realizzata in un unico esemplare. Niente produzione in serie (neanche limitata) per il momento, quindi.