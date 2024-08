Poche auto moderne hanno fari così caratteristici come quelli della Bugatti Chiron con configurazione quadrupla. Questa firma luminosa tanto speciale rende le auto di Molsheim immediatamente riconoscibili, anche di notte. Tuttavia questo livello di esclusività (ci sono solo 500 esemplari) ha un costo elevato e non ci riferiamo solo all'acquisto dell'auto, ovviamente con un listino stellare, ma anche ai pezzi di ricambio.

Per esempio a fare notizia è un annuncio su eBay Germania che offre un set di fari Valeo per la Chiron, compatibili con la Pur Sport e la Super Sport 300+, a 147.000 euro. Sì, solo per un set di fari. Con una cifra simile si potrebbe acquistare una Porsche 911 Carrera T (140.834 euro).

Le spese di spedizione sono escluse

Il venditore ha sede in Polonia e promette di spedire i fari della Chiron nei Paesi europei per ulteriori 1.000 euro (per ovvie ragioni, Russia e Ucraina sono escluse). Il negozio è disposto ad effettuare la spedizione anche in paesi extraeuropei, ma i costi di consegna non sono indicati e sicuramente sono più alti.

I fari della Bugatti Chiron costano come una Porsche 911

Dato il numero esiguo di auto costruite, è ovvio che questo particolare annuncio si rivolge a un pubblico molto ristretto. Tuttavia, vale la pena notare che questi fari sono pubblicizzati come originali e riportano il codice del ricambio OEM: 5B4941035C 5B4941036C. Non è chiaro però se siano stati usati, il venditore promette solo che sono in "condizioni perfette".

Noi di Motor1.com abbiamo cercato un po' e li abbiamo trovati anche su un sito polacco, dove sono quotati a un prezzo diverso, pari a circa 98.000 euro al cambio attuale.

Quanto costa mantenere un'auto di lusso?

Questo annuncio per il set di fari ci ricorda un video della Hamilton Collection sui costi di proprietà della Chiron, ad esempio ci vogliono ben 166.000 euro per la trasmissione; 16.500 euro per i rotori dei freni anteriori o posteriori; 12.000 euro per l'eventuale sostituzione della chiave; 8.890 euro circa per ogni fanale posteriore; 7.600 euro per il set di pneumatici; 6.000 euro circa per le pastiglie dei freni anteriori e 3.600 euro per le pastiglie dei freni posteriori. La manutenzione annuale, infine, si aggira attorno ai 10.300 euro circa.

Anche i costi di gestione della Veyron sono prevedibilmente alti, secondo il magnate immobiliare Manny Khoshbin, sostituire tutti i fluidi costa 22.500 euro circa, mentre per cambiare gli pneumatici servono almeno 34.000 euro. Inoltre, chi possiede una Veyron paga circa 18.000 euro per la sostituzione del serbatoio del carburante e altri 19.700 euro per la manodopera.

Se poi vi state chiedendo perché la manodopera costa così tanto, sappiate che la stima non è aggiornata. La stessa fonte, ad esempio, dice che per gli pneumatici Michelin Pilot Sport PAX su misura della Veyron nel 2020 ci volevano 37.800 euro circa, ma oggi bisogna pagare circa 3.600 euro in più.