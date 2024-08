La Bugatti EB110 Sport Competizione "IMSA" è una delle evoluzioni in chiave pistaiola della hypercar prodotta durante l'epoca italiana della Casa francese.

Uno dei due soli esemplari di questo particolare modello, costruito nella mitica Fabbrica Blu, l'ex stabilimento di Campogalliano (Modena), sarà esposto quest'anno al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach, negli Stati Uniti, in scena dal 10 al 18 agosto 2024.

L'auto, come si può vedere dalle immagini esclusive che trovate in questo articolo, è già in volo verso la California.

Un'auto davvero unica

La Bugatti EB110 SC in questione è quella con numero di telaio ZA9BB02E0SCD39044 e numero di motore B110.11*0151*, la cui carriera sportiva è iniziata nel 1995 con il Monaco Racing Team (MRT) del pilota Gildo Pallanca Pastor, che ha iscritto l'hypercar al campionato IMSA (classe GTS-1) e alle gare della serie BPR.

Bugatti La Bugatti EB110 SC in volo verso Pebble Beach

Successivamente, guidata da Derek Hill e dall'ex pilota Ferrari di Formula 1 Patrick Tambay, questa particolare EB110 SC "IMSA" ha gareggiato a Watkins Glen, Sears Point e alla 1000 km di Suzuka del 1995, con l'obiettivo nel 1996 di correre anche a Le Mans, cosa che però non è avvenuta a causa di un incidente nelle prequalifiche.

L'ultima gara della sua carriera è stata la 2H di Digione nel giugno 1996, durante la quale ha ottenuto un terzo posto nella nella prima manche.

Quest'anno dal vivo

Di Bugatti EB110 a Pebble Beach si era già parlato, quando nel 2022 la prima copia del libro inerente la sua storia "The EB110" era stato venduto a 46.000 euro, un'opera stampata in 110 copie, di cui 35 firmate dagli autori Johann Petit e Pascal van Mele, due tra i massimi esperti mondiali del modello.