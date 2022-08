Se siete appassionati di Bugatti e in particolare del capitolo tutto italiano della EB110, c'è un libro che non potete perdervi, si tratta di "The Last Bugatti Racing Cars". Racconta la genesi del progetto, le prime fasi di progettazione e l'idea che era alla base di questa speciale hypercar di Romano Artioli.

A Pebble Beach 2022 è stata venduta la prima copia, ampliata anche dalle 140 pagine aggiuntive di "The EB110", al prezzo record di 46.000 dollari, pari a 46.359,03 euro al cambio attuale. Tutto il ricavato è stato devoluto in beneficenza.

A tiratura limitata

Si tratta di un'opera stampata in 110 copie, di cui 35 firmate dagli autori Johann Petit e Pascal van Mele, due tra i massimi esperti mondiali del modello. Proposta in origine al prezzo di 456 euro per le edizioni normali e 1.100 euro per le firmate, ha da subito ottenuto un enorme successo andando immediatamente fuori stock.

Bugatti EB110, la presentazione a Parigi del 14 settembre 1991 Romano Artioli

All'interno trovano spazio oltre 300 pagine di informazioni mai divulgate, insieme a più di 350 fotografie prese dagli archivi della fabbrica. Tra le sue pagine ci sono una vasta gamma di documenti storici, ritrovati grazie all'accesso agli archivi storici di Bugatti, per la prima volta nella storia.

Accesso che ha permesso di ottenere tra le altre cose anche immagini storiche inedite, disegni, schede tecniche e rapporti di gara. Grazie a questa ricerca, è stato possibile descrivere il design, lo sviluppo e la storia anche delle auto da corsa Bugatti prodotte sulla base della EB110, la GT e la Supersport.

Il presidente del Concorso d'Eleganza di Pebble Beach, Sandra Button, ha dichiarato: