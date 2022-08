La Bugatti W16 Mistral è sicuramente una delle regine della Monterey Car Week. Con un prezzo di 5 milioni di dollari e una tiratura limitata a 99 esemplari - come al solito, già tutti venduti - è anche tra le più esclusive dell'intera rassegna californiana.

Eppure l'esclusività non si basa solo sui prezzi stellari o sulle prestazioni da capogiro (con 1.600 CV ambisce a diventare la roadster più veloce del mondo) ma per la cura maniacale dei dettagli, anche i più piccoli. Un esempio? Date un'occhiata alla leva del cambio: al suo interno, incastonato nell'ambra, c'è un elefantino. E la mente non può che volare subito al Jurassic Park di Michael Crichton.

Un elefante che viene da lontano

Nel romanzo, da cui deriva il film del 1993 diretto da Steven Spielberg, nell'ambra fossile sono conservate alcune zanzare dalle quali è possibile ricavare il sangue di vari dinosauri al fine di ricrearli in laboratorio sfruttando l'ingegneria genetica.

La storia dell'Elefantino Danzante Bugatti è meno fantasiosa ma non per questo meno affascinante. Ettore Bugatti, fondatore della Casa, aveva un fratello che si chiamava Rembrandt Bugatti. Era un artista, si dedicava alla la scultura e amava rappresentare figure animali.

Tra queste, appunto, l'elefante, che è stato realizzato in varie pose. Nel 1929 una delle sue sculture apparve proprio sul lungo cofano della Bugatti Royale, un'auto iconica che ha contribuito al successo della Casa di Molsheim.

Ecco dunque che la W16 Mistral offre un tributo alla storia del marchio stesso. Non è però la prima volta: nel 2014 viene presentata la Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse "Rembrandt Bugatti", realizzata in soli 3 esemplari. E, tra i due sedili, alloggiato su una placca di carbonio, ecco proprio l'esclusivo Elefantino Danzante.

Addio a cielo aperto

L'abbiamo detto, l'esclusività passa per la cura per i minimi dettagli. Sulla Mistral non sono certo finiti, per esempio c'è il marchio Bugatti illuminato nella parte posteriore, e tanto altro. Ma, più di tutto, a rendere irripetibile la W16 Mistral c'è il fatto che sia l'ultima roadster termica della Casa francese.

I clienti Bugatti, stando a quanto riferisce Frank Heyl, vicedirettore del design, stavano chiedendo a gran voce una decappottabile basata sulla Chiron. Una sfida interessante per i progettisti, perché sin dall'inizio la piattaforma non prevedere una sua declinazione senza tetto. Vista l'insistenza della clientela - e dunque i potenziali introiti - e considerato il fatto che anche la Veyron, verso fine carriera, era stata privata del tetto, in Bugatti si sono poi decisi a procedere.

Del resto, è stato forse il modo più corretto per celebrare il maestoso W16 e la sua sinfonia che, a quanto pare, sono oramai in procinto di lasciarci, probabilmente per sempre: il futuro di Bugatti è ora legato a doppio filo con quello di Rimac, l'azienda specializzata nella realizzazione di hypercar elettriche.