La gamma della Skoda Superb diventa ancora più completa con l’aggiunta dell’allestimento Sportline.

Questa versione – disponibile nel corso dell’autunno con prezzi ancora da ufficializzare - arricchisce l’estetica e gli interni con una serie di aggiunte dedicate che puntano tutto sulla sportività. Tra gli accessori più interessanti ci sono pure lo sterzo progressivo e il telaio ribassato di 15 mm.

Abito su misura

Gli esterni della Sportline si riconoscono per i vari dettagli in nero lucido. Per esempio, troviamo la calandra, le cornici dei finestrini, le calotte degli specchietti, le barre sul tetto e il lettering Skoda nella zona posteriore in nero metallizzato.

Skoda Skoda Superb Sportline

I paraurti hanno un design specifico per questo allestimento e il diffusore posteriore presenta delle finiture in nero lucido. Di serie, ci sono i fari a matrice di LED, le luci posteriori a LED con indicatori animati e i cerchi Vela da 18” antracite con coperture Aero in nero opaco.

Come optional si possono avere i cerchi Aniara argento da 19” e i Torcular neri da 19”.

Tocco sportivo per interni e guida

A bordo, la Superb Sportline si può scegliere in due Design Selection. Entrambe, comunque, presentano dei sedili sportivi anteriori riscaldati con poggiatesta integrati. Gli interni di serie della Suedia Sport hanno i sedili in tessuto scamosciato e finta pelle regolabili elettricamente e una funzione di massaggio.

Skoda Skoda Superb Sportline, gli interni

Chi desidera la Design Selection Suite Sport, invece, trova i sedili certificati AGR, la ventilazione e il massaggio e rivestimenti in pelle traforata e pelle sintetica.

In tutte le Sportline si trovano anche delle modanature e delle finiture con effetto carbonio e la pedaliera in acciaio inox. Completano la dotazione, il Virtual Cockpit da 10” con grafica specifica e il display dell’infotainment da 13”.

Oltre alle varie novità per esterni e interni, come detto, la Sportline è dotata del telaio sportivo ribassato di 15 mm e dello sterzo progressivo, mentre il controllo elettronico degli ammortizzatori DCC Sport è disponibile come optional.

Sulla Skoda non mancano anche il sistema KESSY Advanced per lo sblocco e il blocco automatico delle portiere e i vetri posteriori oscurati.

La prova della Skoda Superb