Il 2 settembre i Quattro Anelli presenteranno "la terza generazione del SUV più apprezzato". L'annuncio è ufficiale e il SUV di cui parliamo è la Audi Q5.

Questo modello "è sinonimo del successo di Audi da oltre 15 anni - ha detto il CEO Gernot Dollner -. Con la terza generazione del nostro SUV di maggior successo, stiamo ora iniziando a rinnovare il portafoglio SUV con efficienti motori a combustione e varianti parzialmente elettrificate".

Cosa sappiamo della nuova Audi Q5

La terza generazione della Audi Q5 si baserà fortemente sulla nuova A5, anche per quanto riguarda le motorizzazioni. Inoltre, come dimostrato da alcune foto spia circolate nei mesi scorsi in rete, la Q5 sarà nuovamente disponibile anche come Sportback.

Ci aspettiamo anche di vedere nuovi sistemi di assistenza alla guida e per quanto riguarda l'infotainment alcune immagini spia ci hanno mostrato nei mesi scorsi un ampio monitor rivolto verso il guidatore. Inoltre, grazie alla stessa gallery si può avere un'anteprima del tunnel centrale.

Nuova Audi Q5, foto spia degli interni

Audi scommette sulla flessibilità

"Con oltre 20 lanci nel 2024 e nel 2025, stiamo espandendo e ringiovanendo il nostro portafoglio e posizionandoci per essere flessibili e robusti con modelli completamente elettrici, ibridi plug-in e una nuova generazione altamente efficiente di motori a combustione. Beneficeremo anche di questo in termini di vendite e ricavi", ha detto il CEO qualche tempo fa, a margine della conferenza stampa di presentazione dei risultati del secondo trimestre 2024.

La nuova Q5 rientra in questa visione, attendiamo quindi il 2 settembre per conoscerla meglio, nel frattempo potete vederla nel nostro render esclusivo.