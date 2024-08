Il Catesby Tunnel è un ex tunnel ferroviario situato nella campagna inglese che è stato trasformato in un campo di prova diverso da tutti gli altri. Si tratta, infatti, di un lungo rettilineo di quasi 3 km completamente piatto, con un'approssimazione di 2 mm sul manto stradale.

Apparentemente simile a una galleria del vento, funziona in modo opposto a tutte le altre e invece di far scorrere l'aria su un modello statico, permette di guidare auto vere fino a 250 km/h, dando così un feedback reale sul comportamento delle auto in condizioni di guida estreme.

Da quando è stato inaugurato nel 2021, ha dimostrato più volte di essere molto di più di una semplice struttura per test aerodinamici e i nostri colleghi americani di Motor1.com US hanno voluto provarlo di persona. Ecco come è andata.

Un tunnel davvero unico

In un modo che potrebbe sembrare un po' ironico, il tunnel è di proprietà e gestito da una società specializzata in fluidodinamica computazionale (CFD): TotalSim.

Secondo Jon Paton, amministratore delegato di Catesby Projects: "La domanda che viene quasi sempre posta dai clienti è: "Perché la simulazione non va bene?""

La risposta, per il manager, è che c'è sempre un divario tra la simulazione al computer e la realtà, anche se la potenza di calcolo aumenta in modo affidabile di anno in anno e il tunnel aiuta a colmare questo divario.

"Le simulazioni sono sempre un po' sbagliate", dice Paton. "Ma si cerca solo di capire quali siano le parti sbagliate e se sono sbagliate per motivi che ci soddisfano o se sono sbagliate perché gli strumenti reali sono poco accurati".

È stato l'amministratore delegato di TotalSim, Rob Lewis, a proporre inizialmente l'idea di costruire una struttura del genere nel Regno Unito. Paton, infatti, ha spiegato che gli azionisti pensavano che fosse "completamente pazzo", ma lui ha messo insieme un elenco di tunnel ferroviari dismessi nel Regno Unito e lo ha presentato al gruppo.

Catesby, costruita dai vittoriani nel 1897, era la più lunga dell'elenco e si trovava a soli 25 minuti di auto dalla sede TotalSim di Brackley, nella valle degli sport motoristici del Regno Unito.

"La settimana successiva ci portò a fare un'escursione nel campo di un contadino, perché il tunnel era completamente abbandonato e c'erano delle pecore in giro", ricorda Paton. Poi è iniziato il lungo processo di acquisto del terreno e di convincimento dei proprietari che, sì, volevano convertire questo tunnel abbandonato in un luogo dove far correre le auto da corsa avanti e indietro. I lavori di trasformazione sono iniziati nel 2020 e il tunnel è stato inaugurato nel novembre 2021."

Tutto per la ripetibilità

In base a quanto comunicato da Jon Paton, il vero motivo che ha portato alla creazione di questo tunnel è la ripetibilità. Nel mondo reale, infatti secondo il manager, è possibile testare un'auto vera su pneumatici veri a velocità elevata, ma le condizioni climatiche esterne presentano così tante variabili che rendono praticamente impossibile una vera ripetibilità. La galleria del vento consente di ottenere un'elevata ripetibilità, ma non una grande rappresentazione delle condizioni reali.

"La galleria di Catesby ha un approccio leggermente diverso, in quanto al suo interno si cerca di creare una condizione reale, ma ripetibile... in pratica non si hanno più scuse per spiegare perché il lavoro di simulazione non è correlato".

Ma non solo. Il fatto che il tunnel sia interrato significa che la temperatura rimane tra i 9 e i 10 gradi celsius per tutto l'anno. Inoltre, è facile andare avanti e indietro per lunghi periodi di tempo, con due piattaforme girevoli telecomandate alle due estremità.

In teoria, è possibile effettuare test a tutte le ore del giorno, anche se potrebbe non essere necessario. Con i test aerodinamici tradizionali, potrebbero essere necessarie 10 ripetizioni di un test per garantire una certezza statistica. A Catesby è sufficiente andare avanti e indietro una sola volta. In questo modo si risparmia tempo, che può essere utilizzato per effettuare altri test.

Test stradali

Nel corso dei 3 anni di attività, secondo l'azienda, il tunnel si è rivelato estremamente utile per lo sviluppo delle auto da strada, soprattutto in termini aerodinamici, a maggior ragione oggi nell'Era dei veicoli elettrici, quando l'efficienza deve essere ricercata ovunque.

A tal proposito, secondo lo stesso Patron, sono proprio le prove di assetto una parte importante dell'attività del tunnel di Catesby. In questo caso, si guida un'auto fino a una certa velocità, si mette in folle e si vede quanto tempo impiega a rallentare.

Questo aiuta a determinare il coefficiente di resistenza aerodinamica e la resistenza al rotolamento. I governi di tutto il mondo richiedono questo tipo di test per omologare le auto stradali. Negli Stati Uniti, il lavoro di coast down svolto dalle case automobilistiche viene utilizzato come parte dei test EPA, per esempio.

Ma non è tutto, perché a Catesby si fa molto di più dei test aerodinamici.

"Come aerodinamisti, ci aspettavamo che il lavoro fosse al 90% aero R&D, ma credo che questo stia diventando sempre meno il pane quotidiano", dice Paton. "C'è la legislazione, c'è chi testa i fari, c'è chi testa l'acustica, c'è chi testa lo sporco generato, c'è chi testa le comunicazioni del veicolo... è una gamma completa di cose".

La realtà è che questo tunnel sotterraneo presenta ogni sorta di possibilità. Pare, per esempio, che un ingegnere automobilistico se ne sia andato quasi in lacrime perché la superficie lunga e piatta gli ha permesso di sentire una vibrazione dell'albero di trasmissione che non si era mai manifestata altrove.

Di recente, poi, un team sportivo è venuto a misurare come piccole variazioni della convergenza posteriore influiscono sulla resistenza al rotolamento e sulla resistenza aerodinamica. Normalmente, sarebbe necessario eseguire i test all'esterno e in una galleria del vento. Paton non nasconde che i test a Catesby sono più costosi rispetto alle alternative, ma si possono fare cose che non si possono fare altrove.