DS Automobiles, come la conosciamo oggi, compie 10 anni di attività nel 2024. Era infatti il 2014 quando il Brand annunciò la separazione da Citroen, iniziando a progettare auto separatamente, con contenuti e stile dedicati.

Per celebrare questo importante traguardo, l'azienda ha presentato al Concorso d'Eleganza Chantilly Arts & Elegance - in programma dal 12 al 15 settembre al Castello di Chantilly situato a Nord di Parigi - la SM Tribute, una concept ispirata alla Citroen SM degli anni '70, ma con proporzioni e dimensioni moderne. Ecco i dettagli.

Un'auto dallo stile unico

La DS SM Tribute è un prototipo one off dalle forme piuttosto nette ma filanti. Mantenendo le proporzioni dell'auto originale, è lunga 4,94 m (+ 3 cm), alta 1,34 m (+ 2 cm), larga 1,98 m (+ 14 cm), ma più vicina al terreno di -3,5 cm.

Guardandola di profilo, si notano subito le tipiche linee della SM originale, rielaborate per essere ancora più aerodinamiche grazie ad alcuni elementi moderni, come per esempio i due grandi finestrini abbinati al pannello laterale posteriore diviso a metà tra ruota e carrozzeria e agli enormi cerchi in lega da 22 pollici carenati.

Anche negli interni il design degli anni '70 è stato reinterpretato riproponendo il caratteristico profilo della parte superiore della plancia dell'auto originale, con la forma ovale del quadro strumenti - con informazioni proiettate - abbinato a un nuovo schermo curvo del computer di bordo posizionato dietro al volante steer-by-wire.

Infine, i sedili chiari sono stati realizzati in pelle e in Alcantara color avorio, sempre per riprendere i colori e gli abbinamenti cromatici dell'epoca, con cuscini orizzontali.

DS Automobiles DS SM Tribute 2024, gli interni

Durante la presentazione dell'auto Thierry Metroz, Design Director di DS Automobiles, ha commentato:

"Stiamo lavorando sui geni dei nostri modelli iconici per promuovere la ricerca sulle forme di modelli futuri che vedranno la luce alla fine del decennio. Ciò che condividiamo, che risale al 2020, e la nostra presenza a Chantilly con SM TRIBUTE sono testimonianze di questa attività e della nostra ricerca sul tema.”

In base a quanto comunicato dalla Casa, all'edizione 2024 del Concorso d'Eleganza Chantilly Arts & Elegance la SM Trubute sarà affiancata da altre auto che hanno scritto la storia del Brand, come per esempio la quattro porte SM Opera, una SM Mylord cabriolet, un SM da corsa che ha partecipato alla 24 Ore di Spa-Francorchamps nel 1974, una SM Proto esposta nel 2023 a Rétromobile e altre SM in vari colori provenienti dall'Euro SM Club.